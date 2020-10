〈時評〉那年那月才是台灣的適當時機？

我外交部長吳釗燮日前回覆專訪的美國媒體說「台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係」,言下之意,目前不是尋求與美國建交的「適當時機」。

建交是雙方面的事,美台建交主動權不在台灣手裡,凡此,國人瞭解,也能體諒,但更想知道,所謂的適當時機,需要怎樣的主客觀條件配合?或許有人會說,小心「呷緊弄破碗」,話不能說錯了,但是,吾人最怕在一副唯恐呷緊弄破碗的裝模作樣下,不是一嘴接一嘴慢慢呷,而是乾脆筷子連動都不敢動了。

國人的護照封面,由早期只有「中華民國/REPUBLIC OF CHINA/「國徽」/護照/PASSPORT」,一變為「中華民國/REPUBLIC OF CHINA/「國徽」/TAIWAN/護照/PASSPORT」,新近改版的則是「中華民國/「國徽」圍繞一圈小字的Republic of China/護照/TAIWAN/ PASSPORT」。許多選舉時左一聲台灣、右一聲台灣,到中國交流時「中華民國」四字連吭也不敢吭一聲的政客,對新版護照圍繞「國徽」的Republic of China一行字太小而大肆叫囂,這些阿Q們實在是冥頑不靈。

看看訪台的捷克議長,在我立法院的演講,以「我是台灣人」作結!美國的友我法案,名為「台灣旅行法」、「台灣國際參與法」、「台灣友邦國際保護及加強倡議法案(Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Actof 2019,簡稱2019 TAIPEI Act)!吾人但見台灣,那來中華民國、中華民國台灣或中華民國(台灣)?新版護照未將「中華民國」及圍繞「國徽」的一圈小字Republic of China一倂拿掉,是因為未到「適當時機」嗎?那請教執政的民進黨,適當時機是由誰決定的?如何決定的?

在台灣,為「適當時機」而大傷腦筋的,還有喊「終極統一」的馬英九們。這些人既心向中國,嚮往中國人稱霸全球的輝煌日子的到來,無奈眼前的中國共產政權實在太專制、太獨裁、太霸道、太暴力、太邪惡,一國兩制太騙人、一國一制太嚇人,馬英九們只好跟對中國興趣缺缺(甚至倒胃口)的台灣人連哄帶騙說:希望在中國成為自由、民主社會之後再行統一。問題是,終極統一的適當時機,既然是中國成為自由、民主社會之後,那馬英九們好歹先給個等中國成為自由、民主社會的時限吧?馬英九們可以像浮萍一樣,人在在台灣、心在中國,可不能要台灣人把台灣前途擺一邊,也跟著等中國成為自由、民主社會,等到天荒地老、海枯石爛吧?

(作者為新竹教育大學退休副教授)