〈時評〉那年那月才是台灣的適當時機？

我外交部長吳釗燮日前回覆專訪的美國媒體說「台灣目前不會尋求與美國建立全面外交關係」，言下之意，目前不是尋求與美國建交的「適當時機」。

建交是雙方面的事，美台建交主動權不在台灣手裡，凡此，國人瞭解，也能體諒，但更想知道，所謂的適當時機，需要怎樣的主客觀條件配合？或許有人會說，小心「呷緊弄破碗」，話不能說錯了，但是，吾人最怕在一副唯恐呷緊弄破碗的裝模作樣下，不是一嘴接一嘴慢慢呷，而是乾脆筷子連動都不敢動了。

國人的護照封面，由早期只有「中華民國／REPUBLIC OF CHINA／「國徽」／護照／PASSPORT」，一變為「中華民國／REPUBLIC OF CHINA／「國徽」／TAIWAN/護照／PASSPORT」，新近改版的則是「中華民國／「國徽」圍繞一圈小字的Republic of China／護照／TAIWAN/ PASSPORT」。許多選舉時左一聲台灣、右一聲台灣，到中國交流時「中華民國」四字連吭也不敢吭一聲的政客，對新版護照圍繞「國徽」的Republic of China一行字太小而大肆叫囂，這些阿Q們實在是冥頑不靈。

看看訪台的捷克議長，在我立法院的演講，以「我是台灣人」作結！美國的友我法案，名為「台灣旅行法」、「台灣國際參與法」、「台灣友邦國際保護及加強倡議法案（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Actof 2019，簡稱2019 TAIPEI Act）！吾人但見台灣，那來中華民國、中華民國台灣或中華民國（台灣）？新版護照未將「中華民國」及圍繞「國徽」的一圈小字Republic of China一倂拿掉，是因為未到「適當時機」嗎？那請教執政的民進黨，適當時機是由誰決定的？如何決定的？

在台灣，為「適當時機」而大傷腦筋的，還有喊「終極統一」的馬英九們。這些人既心向中國，嚮往中國人稱霸全球的輝煌日子的到來，無奈眼前的中國共產政權實在太專制、太獨裁、太霸道、太暴力、太邪惡，一國兩制太騙人、一國一制太嚇人，馬英九們只好跟對中國興趣缺缺（甚至倒胃口）的台灣人連哄帶騙說：希望在中國成為自由、民主社會之後再行統一。問題是，終極統一的適當時機，既然是中國成為自由、民主社會之後，那馬英九們好歹先給個等中國成為自由、民主社會的時限吧？馬英九們可以像浮萍一樣，人在在台灣、心在中國，可不能要台灣人把台灣前途擺一邊，也跟著等中國成為自由、民主社會，等到天荒地老、海枯石爛吧？

（作者為新竹教育大學退休副教授）