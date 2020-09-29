【中秋、國慶快樂行】台灣交通部公告：安心旅遊補助確定延至10月底

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）中秋節、國慶連假計劃外宿出遊的人看過來！交通部長林佳龍28日表示，安心旅遊會延續到10月底，預計中秋及雙十連假出遊民眾，仍可享用這項補助。

林佳龍28日向行政院長蘇貞昌報告安心旅遊成效，蘇貞昌表示支持交通部觀光局安心旅遊補助續辦到10月底，以提振國內有效需求及緩解觀光產業因疫情造成的巨大經濟衝擊及失業潮。至於原先擔憂預算短缺約19.2億元的問題，蘇貞昌指示交通部先進行預算統籌調度運用來弭平缺口。

交通部觀光局表示，目前安心旅遊自由行住宿優惠共補助350萬房／891萬人次，旅宿業逾9,500家參與，較以往國旅補助方案(秋冬遊、春遊)增加逾2,600家；團體旅遊補助26,000團、近80萬人，旅行業約2,300家參與，較以往國旅補助方案(秋冬遊、春遊)增加約700家。另外同時配合振興三倍劵等加乘效果，帶動原出國旅遊民眾轉為國內旅遊，有效提升旅宿業住房率，並引導出入境旅行社轉型投入國旅市場等政策目標，觀光產業多對行政院及交通部發布此政策表示肯定。

中秋及雙十連假即將到來，觀光局因應國旅需求大增，已針對各觀光遊樂區進行5大先期規劃及高速公路車流疏導作業，並提供各縣市訂房率資訊、規劃45條「台灣好行」及73條「台灣觀巴」搭乘優惠以提升整體觀光旅遊品質，讓民眾安心出遊。

中華民國旅遊品質保障協會發言人李奇嶽向中央社表示，先前得知安心旅遊因經費將提早用罄，不只民眾關心，業者也捏把冷汗，因為很多10月將推出的行程，旅行社都與旅客簽約並收費，如果補助開天窗，會引發很多消費糾紛，相當感謝政府未讓這項補助斷炊。