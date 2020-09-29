北台灣再增3例本土登革熱群聚　新北三峽占了17例

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾管署公布新北市三峽區新增3例本土登革熱確診個案，依活動史研判為五寮里群聚之新增個案，本起群聚截至目前共計19人確診(新北市三峽區17例、桃園市龜山區及八德區各1例)。

疾管署表示，3名個案分別為2男1女，年齡介於50多歲至80多歲，2人居住五寮里、1人居住永館里(具五寮里活動史)。３人陸續在9月24日、25日發病，3人均感染第一型登革熱。

疾管署說明，3名個案平時除了住家之外，每天皆會前往五寮里筍園，研判感染地為五寮里5鄰、6鄰社區及五寮尖山筍園，為五寮里群聚之新增個案；衛生單位截至目前已匡列具相關接觸史民眾共256人，其中採檢246人，16人陽性、222人陰性、3人檢驗中、5人待二次採檢，社區監測將持續至10月26日。

今年截至目前國內累計35例登革熱本土病例，17例居住桃園市(桃園區15例、龜山區及八德區各1例)，18例居住新北市(三峽區17例、中和區1例)；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

疾管署再次提醒，北部地區連日降雨，若未及時清除積水容器，易造成病媒蚊孳生，增加登革熱傳播風險。此外，需長時間在戶外活動的民眾，請務必做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑。一旦出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。