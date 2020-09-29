東台灣地震 7小時內連7起 最大規模5.3

2020-09-29 9:35更新

2020-09-29 8:35首發

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台東地牛翻身，根據中央氣象局觀測，台東地區今（29）日清晨3點起連6震，第1起芮氏規模4.4地震，第2起芮氏規模5.3、第3起規模3.8、第4起規模3.9、第5起規模3.7，第6起規模3.5。

台東地區地牛翻身，清晨連續發生5起地震，根據氣象局觀測，第1起地震發生在清晨3時5分，芮氏規模4.4，地震深度10.9公里，震央在台東縣政府南偏西方42.7公里，最大震度4級落在台東。

第2起地震發生在清晨4時50分，芮氏規模5.3，地震深度9.9公里，震央在台東縣政府南偏西方42.3公里，最大震度4級落在台東、屏東，高雄也有3級。

第3起發生在清晨5時39分，芮氏規模3.8，地震深度11.7公里，震央在在台東縣政府南偏西方 44.5 公里，最大震度在台東3級。

第4起發生在清晨6時17分，芮氏規模3.9，地震深度11.1公里，震央在即在台東縣政府南偏西方 44.2 公里，最大震度台東3級。

第5起地震發生在清晨6時38分，芮氏規模3.7，地震深度6.5公里，震央在台東縣政府南偏西方 43.8 公里，最大震度2級位於台東和屏東。

第6起地震發生在上午8時34分，芮氏規模3.5，地震深度10.4公里，震央在台東縣政府南偏西方 42.4 公里，最大震度3級位於台東。

第7起地震發生在上午9時14分，芮氏規模5.0，地震深度9.9公里，震央在台東縣政府南偏西方 43.9公里，最大震度4級位於台東和屏東。