鯨骨解密！台灣首次展出朗氏喙鯨全身骨骼　臺博館「鯨驗值特展」揭海洋神秘面紗

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）臺博館推出新展覽「鯨骨解密」帶領觀眾進入鯨魚神秘世界，透過有趣展出讓民眾了解鯨類保育重要性，自即日起展至2021年3月28日止。

文化部所屬國立臺灣博物館與中華鯨豚協會合作推出《鯨驗值－ 鯨骨解密特展》，從捕鯨時期的鯨骨故事開始， 引領觀眾進入臺灣鯨豚歷史，透過鯨骨標本揭露的秘密， 認識臺灣鯨豚保育的轉變，進一步探討及回應鯨豚與現今社會、 生態、環境保育等相關議題，同時藉由關鍵事件的回溯， 探尋臺灣鯨豚保育觀念的推動、爭議事件之反思。

臺灣得天獨厚的海洋環境， 使得全世界三分之一的鯨豚物種出沒於此。臺灣從1913年起的捕 鯨，是鯨豚類動物「鯨恐」的開始， 這時期有一兩千隻的鯨豚被捕殺，留下許多的骨骼述說著哀歌。19 94年第一次嘗試鯨豚擱淺的救援，開始鯨豚的保育工作。2019 年更在「海洋委員會海洋保育署」的推動下，成立「 海洋保育類野生動物救援組織網」 結合各方的力量希望讓鯨豚們能更親近臺灣。但時至今日， 船隻撞擊、漁業誤捕、 誤食海廢與環境問題所造成的疾病感染等現象，仍是時有所聞， 無法根絕。近百年來，生活在臺灣海域的鯨豚歷經了鯨恐、鯨嚇、 鯨慌與鯨覺等不同時期，所有的生命經驗都在骨骼上留下了印記， 記錄下不同時代的故事。為此，本展覽由鯨骨出發，透過標本、 影像訴說鯨豚的心聲。

臺博館表示，此次展出歷年在臺灣擱淺死亡後，製作、 典藏的鯨豚骨骼標本，除了耳熟能詳的藍鯨、 抹香鯨與臺灣白海豚等骨骼標本外，一進入展場可見一對超過3.6 公尺的大翅鯨下顎骨，以及號稱鯨豚界最神秘的物種「朗氏喙鯨」4 公尺長的全身骨骼也在國內首度公開。

文化部次長李連權表示，行政院推行的重要政策之一「向山致敬、 向海致敬」，代表臺灣走過了「人定勝天」的時代，邁向「 敬天愛人」、「順天愛人」。鯨豚跟人類一樣是哺乳動物， 同類間有合作覓食等種種生物的精神，值得人類來借鏡學習。 此次展覽除了鯨豚保育，還有許多當代的環境議題，包括海洋污染， 以及離岸風電如何在經濟發展、在綠電的情況下保護鯨豚等， 也象徵臺灣環保意識的抬頭。

臺博館館長洪世佑表示，臺灣從1913年開始捕鯨，到1 981年禁止，將近70年期間，大約捕殺超過2,500隻鯨豚， 因此希望透過此展宣導環境保護的社會責任。臺博館在2015年主 辦的國際博物館協會-自然史博物館委員會（ICOM- NATHIST）年會中提出「臺北宣言： 自然史博物館與生物多樣性保育」，強調維護生物多樣性、 自然棲地及物種保育的重要性。 因此臺博館和中華鯨豚協會共同合作策展， 希望透過展覽宣揚生物多樣性在臺灣這塊土地的重要。

中華鯨豚協會理事長祁偉廉提到， 協會致力於推廣鯨豚保育及相關知識教育， 是將鯨豚保育知識帶給社會大眾的重要平台。 鯨豚標本其實很難製作，因為鯨豚的皮膚富含油脂， 不像哺乳類或鳥類可以製成剝製標本。 協會也將積極推廣邀請民眾觀展及辦理標本製作體驗活動， 希望大家一起認識及關切鯨豚保育的議題。

為結合博物館標本製作、典藏的專業， 展覽期間並規劃標本製作體驗活動，於展場的實驗室展區進行「 演示」，讓親子觀眾體驗鯨豚標本製作過程，認識鯨豚骨骼結構等， 並從標本中尋找鯨豚受傷的痕跡， 加深觀眾對鯨豚標本的觀察與認識，提供不同的觀展經驗， 活動詳情請參考臺博館官網。