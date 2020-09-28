中共國慶前夕•解放軍28日在4大海域同步軍演　台灣專家: 宣傳大於實質影響

圖為今年7月國軍漢光36號實兵實彈演習期間，我空軍F-16戰機緊急起飛執行夜間防空攔截作戰課目。（國防部提供/中央社檔案照片） 圖為今年7月國軍漢光36號實兵實彈演習期間，我空軍F-16戰機緊急起飛執行夜間防空攔截作戰課目。（國防部提供/中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中共解放軍近期頻繁軍演，加上軍機越過海峽中線，拉高台海緊張情勢。今天(28日) 中國媒體又報導稱，解放軍在4大海域同步執行軍事任務。外媒分析，這次同步演習正值中共國慶前夕，值得關注。

中國多家媒體根據中國海事局網站發布的航行警告稱，解放軍今起同步在黃海南部、東海部分海域、南海西沙群島有關海域與渤海部分海域等4大海域演習，禁止船隻駛入。其中有關黃海與東海演習的通報上，明確指出會進行實彈射擊。

其中黃海的實彈射擊任務將持續至30日，其他3個海域的任務僅在28日執行。

具體內容如下: (資料來自央視軍事微博)

9月28日至30日每天8時至18時，黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

9月28日7時至18時30分，東海部分海域進行實彈訓練，禁止駛入。

9月28日7時至15時，南海西沙群島有關海域進行軍事訓練，禁止駛入。

9月28日5時至12時，渤海部分海域執行軍事任務，任何船隻不得進入。

微博截圖

新加坡聯合早報指出，這次同步演習的時間點在中國國慶前夕，值得關注。

報導稱，此前解放軍自8月下旬以來，在渤海、黃海、東海、南海等4大海域頻繁展開軍演，包括武器實彈射擊和相關軍事訓練。時隔一個月，解放軍再次在短時間內於四大海域進行密集軍演。

此外，日前美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）率團訪台時，中共軍機曾越過海峽中線進入台灣西南空域。

中央社24日引述國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲與國立中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑分析，除了共機穿越海峽中線之外，近期中方頻繁在海上採取小規模、近岸的演習，但又要與台海問題連結起來。因為解放軍將台海問題當作軍事表現的成績單，藉此宣洩內部的輿論、政治與軍事壓力，宣傳大於實質影響。