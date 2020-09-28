中共若武力進犯台灣國軍防衛信心度　民調：有信心僅高出4個百分點

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）自9月中開始，中共解放軍軍機頻繁進入台灣空域騷擾，今（28）日上午再傳軍機進入台灣西南空域防空識別區（ADIZ），目前已是廣播驅離紀錄連續第13天，根據最新民調，國人對國軍有效防衛台灣的能力信心水準仍有待加強，有信心者為四成九，僅高出無信心者4個百分點。

台灣民意基金會28日發布一份全國性民調，當中探討到台灣人對國軍的信心問題，民調顯示，在二十歲以上台灣成年人中，四成九基本上對國軍有效防衛台灣的能力有信心，四成五沒信心。有信心的人略多於沒信心的人。這項發現意味著，雖然相對多數台灣人面對中共解放軍可能犯台時，對國軍戰力足以保衛台灣是有信心的。基金會董事長游盈隆指出，從整體來看，國人對國軍在中共武力犯台時是否能有效防衛台灣一事，基本上看法分歧，整體信心水準亟待提昇和加強。

民調也顯示，更多民眾期盼美國售台先進武器，其中五成七基本上樂見美國對台進行重大軍售，三成三不樂見，這一方面反映了台灣人在面對中國經常性強大軍事威嚇時對國家安全的急迫感，另一方面也凸顯了台灣政府在購買大量先進武器上擁有強大民

意的支持。

過去一個月，重要外賓接連來台，包括捷克參議院議長韋特齊8 月30 日，以及9 月17 日美國國務院次卿克拉奇訪台，都引起國內外社會高度關注。這兩次分別來自歐美高層決策官員的到訪，不但大大改善台灣的國際能見度，可以說是台灣在國際外交上的重大突破，對蔡英文總統聲望的提昇自然有重大促進作用。但為何九月全國性民調結果卻顯示，蔡英文總統聲望反而重挫11 個百分點？游盈隆分析，最可能的原因就是蔡總統8 月28 日宣佈自明年元旦起開放含瘦肉精（萊克多巴胺）美國豬肉進口及後續政策溝通和社會說服不良及不足所致。游盈隆引用民調指當前贊成開放萊豬的民意只有三成一，反對的有六成，負面效應非短期內能消弭。