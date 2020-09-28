不顧「再教育營」中被迫害人民反對！ 習近平：中國新疆群眾幸福感增加

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）雖然中國新疆人權一直遭到國際詬病，在近日聯合國人權理事會上揭發的「集中營」真相甚至讓中方代表數度崩潰拍桌，但顯然中共高層對新疆治理還是滿意的。習近平在近日的談話上便驕傲表示，「新疆群眾的幸福感不斷增強。」

中國官媒《新華社》昨（27）日發佈習近平255至26日在第三次中央新疆工作座談會上談話。

習近平總結了第二次中央新疆工作座談會以來新疆工作取得的「成效」，並做出結論，表示「新疆經濟社會發展和民生改善取得了前所未有的成就，各族群眾的獲得感、幸福感、安全感不斷增強。」

席間，習近平還概述了「八大治疆方略」，包括堅持從戰略上審視和謀劃新疆工作，堅持把社會穩定和長治久安作為新疆工作總目標，堅持以凝聚人心為根本，堅持鑄牢中華民族共同體意識，堅持我國宗教中國化方向，堅持弘揚和培育社會主義核心價值觀，堅持緊貼民生推動高質量發展，堅持加強黨對新疆工作的領導等。

習近平強調，「新時代黨的治疆方略完全正確，必須長期堅持。」

與中共沾沾自喜的成功「治疆方略」大相徑庭的，是9月25日澳洲戰略政策研究所的報告指出，北京當局為了「有效掌控」新疆，削弱維吾爾族人信仰，這幾年拆毀1萬6千座清真寺，創下自文革以來清真寺數量最少記錄。

此外，北京當局還廣建「疑似拘留設施」，報告指出，短短3年內新建或擴建的設施超過380處，關押上百萬名維吾爾人，強迫勞動並洗腦。

而中國外交部發言人汪文斌則聲稱「該政策研究所所宣布的新疆所謂的拘留營的地址，有的是電子產業園，有一處甚至是擁有五星好評的住宅區。」