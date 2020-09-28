台灣文學金典獎30部入圍揭曉　作品競逐百萬大獎

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）國立臺灣文學館主辦的2020臺灣文學金典獎，入圍名單揭曉。 由不分文類的191部圖書作品，評選出30部入圍， 並競逐年度大獎。

國立臺灣文學館長蘇碩斌表示，文學邊界模糊化， 作品延伸跨域運用的可能性更為寬廣。 去年起金典獎開始進行多項變革，除了徵獎對象不區分文類， 讓小說、散文、新詩、非虛構書寫等作品皆能同桌競逐外， 獎項也擴增為金典獎8名，從中再選出1名獎金百萬元的「 年度大獎」。另有獎勵文學新人的「蓓蕾獎」3名。

「2020臺灣文學獎」金典獎入圍書展自10月5日起， 於臺北三民書局、新竹或者書店、 臺中中央書局及高雄三餘書店陸續進行， 三民與誠品網路書店也將啟動網路書展。得獎名單預計於10月中旬 公布。贈獎典禮將於11月14日下午於臺北新板希爾頓酒店吉祥廳 舉行，盛情邀約一同蒞臨祝賀年度文學金典作品出爐。

今年金典獎入圍的有(依作者筆畫順序排列)：沙力浪《 用頭帶背起一座座山：嚮導背工與巡山員的故事》(健行文化)、 李筱涵《貓蕨漫生掌紋》(有鹿文化)、李屏瑤《台北家族， 違章女生》(麥田出版)、李進文《野想到》(木馬文化)、 周芬伶《雨客與花客》(印刻出版)、吳鈞堯《重慶潮汐》(聯合文 學)、吳岱穎《群像》(麥田出版)、林新惠《瑕疵人型》(時報文 化)、林巧棠《假如我是一隻海燕：從日治到解嚴， 臺灣現代舞的故事》(衛城出版)、林秀赫《儚：恐怖成語故事》( 聯合文學)、臥斧《低價夢想》(春山出版)、馬家輝《 鴛鴦六七四》(新經典文化)、陳思宏《鬼地方》(鏡文學)、 陳昌遠《工作記事》(逗點文創結社)、陳克華《鬼入門── 陳克華詩集》(秀威資訊)、陳栢青《尖叫連線》(寶瓶文化)、 陳淑瑤《雲山》(印刻出版)、許閔淳《地底下的鯨魚》(印刻出版 )、郭強生《尋琴者》(木馬文化)、黃春明《跟著寶貝兒走》(聯 合文學)、張馨潔《借你看看我的貓》(九歌出版)、張亦絢《 性意思史》(木馬文化)、張紹中《在流放地》(註異文庫)、 楊双子《臺灣漫遊錄》(春山出版)、廖偉棠《一切閃耀都不會熄滅 --廖偉棠2017-2019詩選》(新經典文化)、廖瞇《 滌這個不正常的人》(遠流出版)、熊一蘋《我們的搖滾樂》(游擊 文化)、劉宸君《我所告訴你關於那座山的一切》(春山出版)、 蔡翔任《日光綿羊》(南方家園)、蘇致亨《毋甘願的電影史： 曾經，臺灣有個好萊塢》(春山出版)。