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台灣副總統賴清德體驗Yahoo TV「虛擬網紅系統」 穿越時空遇見高中版的自己

Yahoo TV特別創造擬真的高中版賴清德，穿越時空現身迎接副總統賴清德，並透過全身動態捕捉技術即時操控。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/28 17:55
副總統賴清德參訪影音平台Yahoo TV，體驗運用虛擬網紅系統、AR（擴增實境）異地共演等XR（延展實境）新技術，創造出的高中版賴清德虛...

副總統賴清德參訪影音平台Yahoo TV，體驗運用虛擬網紅系統、AR（擴增實境）異地共演等XR（延展實境）新技術，創造出的高中版賴清德虛...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武漢肺炎疫情帶動產業數位發展，副總統賴清德日前參訪影音平台Yahoo TV，體驗運用虛擬網紅系統、AR（擴增實境）異地共演等XR（延展實境）新技術，創造出的高中版賴清德虛擬分身，進行對話和互動。

Yahoo TV說明，虛擬網紅系統為Yahoo TV與科碼新媒體共同發展多年的技術，Yahoo TV特別創造擬真的高中版賴清德，穿越時空現身迎接副總統賴清德，並透過全身動態捕捉技術即時操控。

副總統也體驗AR異地共演技術，透過AR(Augmented Reality，擴增實境) 攝影機即時辨識實體環境，可疊加3D特效達到擴增實境效果，相關應用已導入消費者互動體驗、線上節目製作等。

此次參訪還讓副總統、Yahoo TV與位於異地的台灣虛擬及擴增實境產業協會（TAVAR）化身虛擬角色，穿梭不同VR( Virtual Reality , 虛擬實境）場景進行互動，包括在虛擬電影院觀看Yahoo TV節目，並透過虛擬會議室共同探討台灣XR (extend reality，延展實境）產業展望。

Yahoo TV表示，今年7月已入選進駐經濟部5G數位科技實證場域，嘗試異地共演相關應用，未來期許攜手更多台灣在地新創夥伴，持續升級虛實場景技術和設備，加速發展XR次世代內容體驗。
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