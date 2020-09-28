全台第一家文藝惜食餐廳 在新北―Daily常日書房

今年的9月29日是史上第一個「 國際糧食損失和浪費問題宣傳日」， 除了代表全球對惜食議題的重視，也象徵惜食推動上的重要進展， 在這特別的日子， 新北市政府農業局也宣布全台第一家文藝惜食餐廳在新北市， 未來文青們也能輕鬆惜食。

為了解決食物浪費的問題，新北市政府農業局規劃「惜食分享餐廳」 計畫，媒合餐飲業者使用來自全台各地的「蔬果格外品」， 從產地拯救可能被浪費的蔬果。 去年底市府合作的惜食餐廳已遍及北北基、新竹、宜蘭及高雄等6縣 市，今年更成功將惜食與藝文結合，未來文青也能輕鬆惜食。位在新 北市三重區的Daily常日書房， 主理人王茜茜幾年前為帶動社區文藝風潮， 於是在家鄉開設一家複合式獨立書店， 讓喜歡閱讀的民眾可以一邊欣賞文學，一邊享用悠閒的氣氛與餐飲， 未來除了使用蔬果格外品外， 也希望與農業局共同製作兒童繪本推廣惜食理念。

「Daily常日書房」，位於新北市三重區二重國小學區， 餐廳創立初衷是希望可以提供民眾一個讀書品茗的文藝空間， 因此店內裝潢採明亮且開放的工業風格，愜意的氛圍， 不論想要飽覽架上藏書或品嘗寧靜的時刻，都是最佳首選。 另外店裡也時常辦理各種藝文、團康活動，希望能吸引年輕學子、 當地民眾投入藝文懷抱，並增加對家鄉認同感。王茜茜表示， 三重地區自從大型連鎖書店相繼歇業後， 地方供民眾閱覽空間越來越少，更別說是獨立書店。 另外王茜茜也表示， 因創店初衷是希望以提供民眾自由閱覽書籍並接觸藝文資訊及社會議 題的空間，店裡雖非以提供餐飲為主要訴求， 但願意支持農業局惜食政策，未來除了可使用蔬果格外品外， 因為有認識的文藝創作者， 後續可與農業局協商共同製作惜食理念的繪本的可能性， 讓兒童有機會從小接觸惜食的觀念。

農業局長李玟表示，農業局協助媒合餐飲業者使用來自全台各地「 蔬果格外品」的政策自105年推動以來，已頗有成效， 今年度很榮幸成功邀請三重獨立書店加入惜食分享餐廳， 共同為惜食努力，這代表市府推動惜食的重要里程。 目前國內仍在全國共同抗疫階段，民眾到惜食分享餐廳用餐， 要遵守中央疫情指揮中心的防疫新生活建議， 也希望大家以實際的行動支持惜食分享餐廳。對Daily常日書房 或惜食議題有興趣的朋友歡迎追蹤「Daily常日書房」、「新北 市農業局-稼日蒔光」或「惜食分享餐廳」FB粉絲專頁， 關注店家最新資訊及惜食新知。