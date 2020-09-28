富邦投信提醒：投資人需注意大幅溢價風險

由富邦投信發行的富邦VIX ETF(證券代號：00677U)近期在台股盤中溢價幅度已來到 5%以上，代表次級市場價格，大幅高於該ETF的真實價值，富邦 VIX ETF經理人楊邦珩提醒， 投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險， 務必審慎評估價格之合理性，避免蒙受損失。

楊邦珩表示，提醒有買進計劃的投資人，需留意淨值持續因為VIX 期貨正價差所隱含的下檔風險，因應目前市價溢價幅度偏高的情形， 請投資人需留意大幅買貴的風險；對於目前持有富邦VIX的投資人 ，也須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險， 如後續標的指數上漲時，市價漲幅小於標的指數漲幅， 甚至市價出現不漲反跌發生的風險；至於套利交易投資人， 則須留意溢價波動的風險。

富邦VIX主要投資標的為波動率期貨， 在過去歷史資料中多存在正價差現象， 除了轉倉時面臨正轉倉成本外， 基金淨資產價值也將因價差收斂產生損失，因此長期持有該ETF可 能產生極大的損失，該ETF不適合以追求長期投資為投資目標之投 資人，投資人交易前，應充分瞭解該ETF之風險及特性。

楊邦珩指出，台灣ETF市場蓬勃發展， 市場投資人參與度愈來愈高，其中一個重要原因是ETF為交易所掛 牌基金，投資人可透過一般熟悉的股票交易方式直接買賣基金。ET F在交易所買賣的價格稱為市價，而ETF真正的價格為淨值， 當市價高於淨值，稱之為溢價。

自2016年底富邦VIX掛牌以來，富邦投信即不斷教育投資人， 因VIX指數無法複製交易的特性，全球波動率相關ETF， 皆是追蹤以VIX期貨為指數成分的VIX期貨指數，舉例來說， 富邦VIX追蹤的是標普500波動率短期期貨ER指數，而VIX 期貨因多數時間存在大幅度正價差(正價差代表期貨價格高於VIX 現貨價格)，因此，持有VIX期貨多頭部位的VIX期貨ETF， 將因正價差收斂，導致淨值長期呈現明顯下跌趨勢，因此 僅適合在預 期波動大幅上升時期，做為短線的避險交易工具， 極度不適合長期持有或逢低攤平的操作策略。 楊邦珩並持續提醒， 波 動率期貨 ETF 只有在預期VIX 指數在短線有顯著上漲的可能， 以及VIX 期貨正價差幅度縮小時，才是較適合的買進時點。

美國股市在3月份落底後，於近期再創歷史新高，VIX指數低點雖 只有回到約21點，與多數狀況下的多頭行情不同，代表VIX指數 雖然仍有反應新冠肺炎疫情、 以及即將到來的總統大選事件不確定性，但從VIX期貨價差來看， 早已回復股市多頭行情的正價差結構，顯示市場情緒除了不恐慌外， 避險情緒也已大幅下降。

展望後市，楊邦珩表示，VIX指數目前仍在歷史70百分位數以上 的相對高檔，新冠肺炎疫情、選舉都是已知的不確定因子， 若沒有新的未知不確定因子發生時，在全球央行大量寬鬆、 金融市場資金極度充沛的環境下，VIX指數上檔空間將因此受限， 由近期股市下跌過程，VIX指數或VIX期貨的反應程度可見一斑 ，而隨著疫苗研發進展明朗化程度的增加， 以及選舉事件後的塵埃落定，建議具有避險需求者， 下檔風險須加以關注，並適時執行停損、停利點設定。