台灣證交所：上週外資在集中市場賣超719.00億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/9/21~2020/9/25）外資在集中市場總買進金額為2,386.54億元，總賣出金額為3,105.54億元，賣超為719.00億元，另統計自2020年年初至9月25日止，外資總買進金額為8兆8,040.24億元，總賣出金額為9兆5,077.24億元，累計賣超為7,037.00億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為16兆2,319.75億元新台幣，占全體上市股票市值的43.70%，較9月18日的17兆1,230.91億元新台幣，減少8,911.16億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進258,013千股，賣出216,323千股，買超41,690千股。

第二名：宏碁：買進45,495千股，賣出28,754千股，買超16,741千股。

第三名：聯電：買進269,181千股，賣出253,945千股，買超15,236千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進29,016千股，賣出165,844千股，賣超136,828千股。

第二名：中信金：買進65,092千股，賣出193,570千股，賣超128,478千股。

第三名：兆豐金：買進35,886千股，賣出113,743千股，賣超77,857千股。