總整理！台灣中秋節連假好好玩　10月十大藝文設計亮點活動看這裡

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)還在擔心中秋連假無處可去嗎?受到新冠肺炎疫情影響,不少人都悶壞了,只好「偽出國」全台灣跑透透,甚至「報復性出遊」已經不夠看了,許多人已摩拳擦掌準備好要在中秋連假來一波「攻擊性出遊」,我們幫您整理了台灣10月重點活動,包含藝文、設計、音樂等類型,其中,將於本週末登場的有白晝之夜以及金曲獎頒獎典禮等,別忘了吃完月餅跟烤完肉要出去走走消耗卡路里喔!

台北



寶藏巖光節慶祝國際藝術村開村十周年,以「相依的總和」為題聚集姚仲涵、何理互動共16組藝術家及團隊,透過科技藝術裝置探討共居生活。

日期: 9月19日至11月8日

地點: 寶藏巖國際藝術村

官網: http://www.artistvillage.org/



2020台北白晝之夜透過音樂、舞蹈表演及裝置藝術串聯七大場域,由法國街頭藝術家JR、土耳其新媒體團隊Ouchhh、豪華朗機工等百位藝術家點亮南港地區,於10月3日晚間跨夜登場。

日期:10月3日晚間6點至10月4日早上6點

地點:捷運南港至昆陽站

網站: https://nuitblanchetaipei.info/



白色野餐節源於1988年法國巴黎,目前在世界各地近90個城市舉行,地點選於當地知名地標,今年受到疫情影響全球僅有三個國家如期舉行,為紐西蘭及澳洲,台灣更是其中之一,參加者必須穿著全白,開場表演由前太陽劇團首席舞者張逸軍揭幕。

日期: 10月3日

地點: 當天揭曉

網站: https://www.facebook.com/luluyelife/



第31屆金曲獎受到武漢肺炎疫情影響,原訂6月舉辦的頒獎典禮延至10月登場,今日揭曉完整入圍名單,國語歌王將由周華健、J.Sheon、張震嶽等角逐,國語歌后則將由楊乃文、鄧紫棋、梁靜茹等爭奪;另外,9m88、JADE、或告五人能將最佳新人獎抱回家?

日期: 10月3日

地點: 台北流行音樂中心

網站: https://gma.tavis.tw/gm31/GMA/News.asp



2020遊牧怪奇音樂祭於台北近郊大自然開派對,和25組樂團跟DJ從下午狂歡到日出,同時還有馬戲團及藝術表演,由擁有18年獨立影展與打造超過10年的音樂現場品牌-城市遊牧U rban Nomad,將來自世界各國風格強烈、前衛的演出引進台灣。

日期: 10月3日

地點: 微遠虎山

網站: https://www.facebook.com/UrbanNomad.tw/



2020台北時裝週SS21推出為期40天的系列活動,集結集結百家台灣設計師品牌及工作室,推出為期超過一個月的系列多元活動。松山文創園區也將舉辦5天的16場灣設計師品牌秀,包括if&n、INF、Luxxury Godbage by JUST IN XX等;此外還有信義香堤快閃店、社群風格名人學院、國際時尚論壇等精彩活動,台北各角落將化身為全民的伸展台。

開幕派對

日期: 10月6日

地點: 松山文創園區

時裝周時尚大秀

日期: 10月17日

地點: 市府廣場

網站: https://reurl.cc/Ez4l2R

基隆



基隆潮藝術跨國邀請4組藝術家,包含台灣、荷蘭、法國及墨西哥一共15件作品 ,港邊空間有「步里赫森」以複合媒材創作作品〈溯〉、新媒體藝術家丁建中帶來〈暗潮3.0〉,以數位科技展現藝術新型態,夜間不間斷的精彩展出!令人期待的還有最夯文資景點阿根納造船廠,由熱門電影《沉默》指定場景製作團隊「木罐子設計製作」,打造台灣最大船型光雕〈阿根納的船〉,在夜晚乘載著歷史的過去,喚醒被世人遺忘的阿根納記憶。

展期: 9月25日-10月11日 10:00-17:00;夜間作品18:00-22:00

地點: 正濱漁港周邊、阿根納造船廠、校官眷舍

網站: https://www.facebook.com/keelungciao/

新竹



2020台灣設計展以「Check in新竹-人來風」為題,由2019台灣文博會總策展人劉真蓉規劃,展區串連新竹公園、轉運站和護城河舊城區3大場域,以一條2公里的步行路徑連結,多元活動一路從早上到晚間八點,其中,室內展覽從三大主題出發,分別為「科技產業」、「循環經濟」及「生活產業」,室外的活動則為市集、裝置藝術及表演等,精彩可期!

展期: 10月1日至10月11日

地點: 新竹公園、轉運站和護城河舊城區

網站: https://www.designexpo.org.tw/

台南

紙上奇蹟2 : 無所不彈



繼2016年《紙上奇蹟─摺紙的藝術與科學》特展後,本館再次推出「紙」系列展。在「摺」的基礎上,加入「切割、黏貼、擠壓、翻轉、推拉」等紙上技藝,探究平面紙張如何彈立、彈開、彈(談)風格和彈(談)創意。這是一場從平面跳躍立體視覺的驚奇體驗,探索紙張彈起的各種可能性,從局部結構到整體表現、靜態到動態、型態到風格、構思到應用,兼容知性與美感。

日期:2020/10/1-2021/6/15

地點:奇美博物館

網站:https://reurl.cc/e8Ll8j