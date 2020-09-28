台灣同志遊行10／31登場　安溥任彩虹大使

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）2020年台灣同志遊行將於10月31日登場，今年遊行以「成人之美」為主題，並邀請歌手安溥擔任遊行大使，除了慶祝台灣同志遊行跨入第18屆，也一同倡議18歲公民投票及參政權。

台灣同志遊行自2002年發展至今，已成為亞洲最大的同志遊行活動，每年也吸引來自世界各地的支持者一同參與，去年人數更是上看20萬人。儘管今年碰上新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，主辦單位預計外國友人的來訪將減少，但仍將會是今年北半球規模最大的同志遊行。

今年同志遊行隊伍將在10月31日下午自市政府前廣場出發，分為南北路線，暫定從仁愛路分別經過忠孝東路與信義路，最後返回市府前廣場；主辦單位也呼籲前來參與活動的民眾當日保持社交距離，若無法保持社交距離則配戴口罩。

台灣彩虹公民行動協會理事長邵立宜表示，今年的台灣同志遊行邁入第18屆，主題訂為「成人之美（Beauty, My Own Way）」並涵蓋不同主題，「我覺得今年最主要會是一同倡議18歲公民投票權、青年參政等議題。」

邵立宜也指出，同婚專法（全名為《司法院釋字第748號解釋施行法》）通過已經一年多，然而法律要落實到生活中，除了政府的政策需要更多配套外，也有賴整個社會教育持續地前進，「雖然今年主題用『成人之美』作為主題感覺比較廣泛，但其實是希望大眾可以一起參與，讓各種議題的教育與推廣更為廣泛，包括同志與跨性別、性平、同志家庭等議題，以及愛滋等疾病觀念等。」

台灣彩虹公民行動協會理事長邵立宜

遊行總召小鯨表示，同志遊行今年邁向第18屆，也從全台唯一發展成全台遍地開花，如今，性多樣社群已不再只是需要被看見，更是需要社會大眾可以「理解並尊重每個人的認同」，且不要強加自己的或社會的標準到他人身上，以「成就生命中的各種美好」。

小鯨也提及，「成人之美」也可以解釋為「生而為人的美好」，每個人都有權利以最自在的方式生活，那就是你我的日常。

同志遊行總召小鯨

此外，第二屆跨性別遊行也將在台灣同志遊行的前夕熱鬧登場，今年的遊行主題為「鬥陣來去跨（Trans With Us）」，除了呼籲社會「跨」出性別刻板印象外，也鼓勵跨性別族群「跨」出同溫層，讓更多跨性別議題能被看見。

第二屆跨性別遊行也將在台灣同志遊行的前夕登場

睽違九年再度擔任同志遊行大使的安溥表示，這幾年台灣社會看似亂糟糟的，在討論很多議題，但對很多關心社會的人來說，亂糟糟其實就代表有很多機會，因此看似「攪動一池春水」，但實際上有更多議題可被討論，或是促進多元觀點的交流，其實是很棒的事。

安溥提及，此次遊行的協辦團體來自不同族群，也有不同倡議，因此邀請民眾一同參與同志遊行，或是在生活中找到更多機會彼此交流。

安溥