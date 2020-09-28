台北市動物園：大貓熊「圓寶」探索世界 歐亞水獺躲樹叢吃魚

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北市立動物園今（28）日表示，對哺乳動物來說，媽媽是寶寶最重要的啟蒙導師。大貓熊寶寶「圓寶」雖然還在喝母奶的階段，但媽媽「圓圓」的一舉一動將成為牠模仿的對像，至於同期出生的歐亞水獺寶寶「莎夏」，開始轉以魚為主食。

台北市動物園表示，人類隨成長過程，需要經過教導進而學習到新的事物，動物們也不例外，在哺乳動物寶寶成長的過程中，負責餵養寶寶的媽媽們，也會貼身教導寶寶各種必備的生存技能。

歐亞水獺妹妹「莎夏」。(圖片來源：台北市立動物園)

園方說，歐亞水獺妹妹「莎夏」7月9日出生至今已經2個多月大，跟在媽媽「金莎」身邊，很快就學到游泳技巧，現在可以在水裡悠然自得的活動，與剛開始被迫學習游泳的模樣早已迴然不同。

另外，在保育員的輔助之下，歐亞水獺寶寶「莎夏」開始轉以魚為主食，還會跟著媽媽躲在樹叢裡，一起吃著保育員準備的魚類。

至於大貓熊寶寶「圓寶」，台北市動物園表示，「圓寶」在86日齡時冒出2顆牙齒，到92日齡的今日，體重為5,508公克，下排牙齦冒頭的小犬齒變得更明顯。最近媽媽「圓圓」在享用竹子大餐時，「圓寶」總會扭著身體，看著媽媽大快朵頤的模樣。

大貓熊寶寶「圓寶」。(圖片來源：台北市立動物園)