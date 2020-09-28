台北雙年展法國雙策展人操刀　五大國際亮點作品搶先看

(台灣英文新聞/旅遊組 台北綜合報導) 第12屆台北雙年展由法國雙策展人策畫，以「你我不住在同一星球上」為題，以星球角度探討人類差異，呈現來自25國共58位藝術家創作，將於2020年11月21日至2021年3月14日舉行。

第12屆台北雙年展由台北市立美術館（以下簡稱北美館）主辦，法國哲學家布魯諾．拉圖（Bruno Latour）與法國獨立策展人馬汀．圭納（Martin Guinard）共同策展，並特別邀請台灣獨立策展人林怡華（Eva Lin）策劃公眾計畫。

本屆雙年展的主題為「你我不住在同一星球上」（You and I Don’t Live on the Same Planet），來自於拉圖和圭納提出的假設：「全世界的人們不再對『生活在地球上的意義』有共識。當一連串衝突一觸即發，我們目睹了人們立場的分歧：似乎已放棄地球的人、試圖使環境變得更宜居的人，以及那些宇宙觀與全球化發展相斥的人等。」

本屆雙年展呼籲人們應開啟彼此如何看待及應對當前環境的討論。藉由集結人文、歷史、地質學、海洋科學、社會學和政治科學等多元領域知識作為架構，企圖以星球的角度審視人們價值之間的差異及其所帶來的影響，並對當前持續緊張的地緣政治局勢，和日益惡化的生態危機提出詰問。

展覽將美術館視為一個模擬天體運動的「星象廳」，參與者將於其中描摹各個星球之間相互拉扯的「萬有引力」，包含無視星球負載極限而堅持實行現代化的「全球化星球」（Planet GLOBALIZATION）；以及關心氣候變遷並試圖調和永續與發展之間矛盾的「實地星球」（Planet TERRESTRIAL）等。



蘇郁心《參照系》(錄像截圖由藝術家提供)

亮點作品包括美國團隊Milliøns建築工作室的全新委託創作《建築的鬼田》（The Ghost Acres of Architecture），藉由呈現20世紀最具指標性的建築之一——曼哈頓西格拉姆大廈（the Seagram Building in Manhattan）案例，探討建築如何以最具創造性的方式為環境帶來正面影響。台灣藝術家蘇郁心藉由委託創作錄像裝置《參照系》，探問數字及度量單位關係如何從田野、實驗室到資料庫的過程中被格式化，並研討圖像在臨界區（Critical Zone）田野工作中扮演的角色。

公眾計畫策展人林怡華表示：「我們認為當務之急並不僅是要從多方角度促進討論，而是更進一步探索替代方案以達到調解的目的。因為我們意識到多元歧異的重要性，透過不可化約的邊陲、異於當代主流邏輯的土地哲思，以及邁向去人類中心的田野記憶，讓不可逆的結局出現轉機。」

核心計畫之一為「協商劇場」，由北美館、台灣科技與社會研究學會的學者及五所大學的學生合作，引用本屆雙年展「政治協商的合縱連橫」概念，針對氣候變遷覺察、核廢料處理困境、塑化劑究責、離岸風電建置爭議以及助孕科技等台灣當下急迫需探究的議題，以角色代入和情境模擬，進行談判、辯論、協商等實際演練，探索公共治理應對現有僵局提出的創新思考和可能解方。

「通往世界的獸徑」則包含跨學科討論與互動工作坊，如科幻小說書寫、空氣偵測漫遊展演、史料判讀與踏查等，並帶著民眾出走美術館來到荒野，鼓勵參與者運用身體感知描繪跨越地圖疆界的空間、以全新的方式體驗並理解自然與鄉土。



瑪利安．莫里，《大地的邊界》(圖由藝術家提供)



峨塞．達給伐歷，《病毒系列》(圖由藝術家提供)



皮耶．雨格，《深水》(圖由藝術家、Taro Nasu東京畫廊、東京國立近代美術館和太宰府天滿宮提供)