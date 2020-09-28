預防失智超前部署　台灣董氏：50歲開始透過三要素 可延緩大腦萎縮速度

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣2018年邁入「高齡社會」，每7個人就有1人為長者，平均壽命為80.7歲，但健康餘命卻只有72.3歲。董氏基金會表示，50歲過後，隨著年齡增長，除了體力、骨質逐漸流失外，腦力也開始下滑，嚴重時恐變成失智；而失智最好的方法就是養成良好生活習慣和健康飲食。

台灣過去的調查發現，65歲以上人口中，約有18.8%為輕度認知障礙患者，而失智患者則有8%。失智症目前仍是無法治癒的疾病，雖然致死率不高，但嚴重影響生活品質、增加家庭壓力和經濟負擔。

台北市聯合醫院和平婦幼院區神經內科劉建良主任說明，「大腦」會隨著年紀而逐漸萎縮，研究指出，50歲過後大約以每年0.2至0.3%的速度萎縮，60至90歲會加速至0.5%，腦容量越小會導致認知功能下降，且腦部持續萎縮、嚴重退化還會增加未來罹患認知功能障礙及憂鬱症的風險，甚至惡化成失智症。

目前已知發生輕度認知障礙的因素很多，包含年紀（尤其65歲以上）、有高血壓、心臟病、糖尿病、中風、頭部外傷、吸菸、酒精和藥物濫用、憂鬱症病史、失智症家族病史、睡眠障礙、甲狀腺功能低下和營養缺乏（如維生素B6、B12和葉酸）等。

董氏基金會營養中心許惠玉營養師引述2018年發表於《神經學Neurology》的研究，評估超過4000名平均年齡為54.9至76.5歲的荷蘭人飲食型態和腦容量大小，結果發現，飲食中有較多鈉、膽固醇、飽和和反式脂肪者，腦容量較小；而飲食中有足夠蔬菜、水果、堅果、乳製品、魚和少量含糖飲料者，腦容量較大（包含總腦、腦灰質、腦白質和海馬迴）。

許惠玉表示，不佳的飲食（例如含糖飲料、油炸食物、加工紅肉、精緻穀物等）會促使氧化壓力並導致發炎，降低腦源性神經營養因子（具有調節神經傳導和生長的功能），進而使大腦不健康，認知功能也較差。

另外，2020年由全球失智症專家組成的《刺胳針Lancet》委員會提到，肥胖也是45至60歲中年罹患失智症的一中一項危險因子。也有研究指出，特別是囤積腹部脂肪者，其腦容量也較小。

董氏基金會表示，多項研究均指出，飲食型態較佳，有運動習慣的銀髮族，其腦容量較大、認知能力較佳；而體型肥胖、腹部脂肪較多者，其腦容量較小，罹患失智症風險也較大；睡眠品質不佳（少於5小時或大於10小時）也較易有認知障礙功能障礙。

因此，董氏基金會呼籲，國人必須在50歲衰退前超前部署，打好基礎，透過吃動睡三要素，延緩大腦萎縮速度，讓大腦凍齡，突破年齡限制，打造「無齡世代」。