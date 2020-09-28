〈時評〉外商紛來台設立研發中心　台灣人才流失

台灣已成為國際大企業發展IT產業研發重鎮，目前已有65家外商設立研發中心，吸引科技人才，卻造成本土科技產業人才不足，政府宜考慮適度設限，同時協助提升台商留才攬才競爭力，否則人才外流，將造成產業競爭重大瓶頸。

今年光是台積電因為擴廠需要，至少求才8千人，聯發科需要2千人，加上其他科技大廠，因為發展AI、5G、物聯網等科技產業需要，人才根本供不應求，估計今年9月份就需要2萬名人才。

由於台灣年輕人吃苦耐勞精神遠勝於歐美先進國家，政治意識型態不強烈，待遇要求還不到先進國家科技大廠一半，技術能力又有相當基礎，加上台灣物價低廉，生產成本便宜，當然外商趨之若鶩，紛紛到台灣設立研發中心。

據了解，外商在台灣至少已經設立65個研發中心，大量運用台灣科技人才及技術，固然創造就業機會，但是楚才晉用，人才流失，非常可惜。而且這些人才進入外商研發中心，因為受限於保密條款及勞僱契約約束，回流本土企業的機會非常低，台灣高科技事業只有徒呼負負，扼腕而已。

近年來美國總統川普對外籍人士入籍設限嚴格，造成美企研發人才不足，紛紛到海外找尋設立研究中心的好機會，台灣各方面條件俱備，又與美國互動關係良好，成為美企最理想設立地點。目前來台已經有研發中心的大企業包括蘋果、AWS、ASML、微軟、Splashtop、Facebook、Linkedln、Google、3M、DC Frontier 、Ring Central、Amazon、ASML、Playsee等，大部分都是美資企業，財力雄厚，提供的求才條件都不錯，遠勝過台廠，難免吸引年輕人趨之若鶩。

不止美商企業喜歡在台灣設立研發中心，其他國家如日本、德國、英國、新加坡、法國⋯等大企業，也都喜歡來台灣利用現有科技基礎及人力資源，發展新科技，搶才熱潮可以想像。但是台灣人力有限，尤其適逢台商回流熱潮，科技人才自己都不夠用，又如何支援外商？

目前台灣全力發展半導體產業，各類IT、ICT、AI、IC設計及化工，正是科技事業的中流砥柱，而且台商回流已成熱潮，需才孔殷，如果自己本土企業人才都不夠用，將造成科技發展嚴重瓶頸。尤其外商設立研發中心，有創新技術之後，回國生產，反而成為台商強勁的競爭對手，以中國伺服器龍頭浪潮集團為例，當初以「Inspur Taiwan .數字雲端有限公司」，在台灣設立研發中心，挖角200位科技人才，成功開發伺服器新技術，然後回國設廠跟台商競爭，讓台商吃足苦頭。這種不公平競爭，政府要考慮避免，防止影響台灣企業的發展。

英業達董事長卓桐華對於類似現象非常不滿，建議政府「應該儘速建立產業秩序」，另一方面來說，就是不要「養老鼠咬布袋」，把台灣好不容易辛苦培育的人才及技術，讓外資企業低價學習研發之後，反噬台商，世界上沒有那一個國家有那麼「好康」的事，不合理的商場秩序，確實值得政府考慮改進。

當前台灣對於本土科技留才問題，應該考慮推出優惠措施，例如薪資待遇、稅制優惠、認股權證等，都應該跟外商在台設立研發中心的待遇條件有競爭能力，避免優秀科技人才被外商挖角。另一方面，政府應加強提升本地科技事業留才優惠，協助台商有更佳的薪資競爭優勢，並在挖角國際優秀人才來台發展提供相關便利，才能夠讓台商有更大發展空間。