【投資理財老生常談】台灣生技醫療產業不少好標的 長期值得投資持有

香港首富李嘉誠把賺錢分為5類：（一)付出就想馬上有回報，適合做鐘點工，(二)期望能按月得到報酬，適合做打工族，(三)耐心按年度領取年收入，是職業經理人，(四)能耐心等待三到五年，適合做投資家，(五)用一生眼光去權衡，你就是企業家。

李嘉誠的看法，應該很多人會同意，畢竟他是一位成功的企業家，人生閲歷豐富。回頭想想，在股市究竟要做當沖客，跑短線，當鐘點工呢？還是耐心把企業基本面研究清楚，當位投資家？甚至用一生眼光權衡標的價值，做好投資組合，學習華倫巴菲特，把投資當事業來做，成為不同的企業家。

最近大盤指數已高，法人如壽險公司調節動作頻頻，投資人不要追高，避免風險。不過，台股生技醫療產業中的醫材醫美保健股，有不少亮眼標的，值得深入研究，然而一定要把握現有營收、獲利、股利、成長性均穩定的標的，千萬不要盲目跟從炒作飈漲的生技股，或還在研發階段的新藥股，以免造成投資人的傷害。如果用投資家的眼光及精神，考慮挖掘長期績優好股，平安又獲利，應該比較妥當。

在上市生技醫療股中，葡萄王(1707)獲利及股利，長期相當亮眼，其子公司葡眾以直銷方式推動業務，績效不錯，產品受到肯定。葡萄王財務狀況良好，今年上半年每股獲利4.02元，比去年同期4.25元，衰退3.25%，原因是新冠肺炎疫情，影響業務推動，7月以後逐漸恢復穩定，營收開始成長。

葡萄王的營業毛利率高達80.97%，比台積電的53.01%還高，在上市公司中少見，可見其利潤之高，只要企業主好好用心經營，確實是好事業。葡萄王近5年每股獲利在9.5元至10元之間，股利在6.5元左右，算是穩定的收益，如果能在股市重挫，殖利率5％左右買進，應該是值得長期投資好標的。投資人不妨追蹤觀察，靜待合適的進場時機。

永信(3705)也是長期穩定的標的，今年上半年每股獲利1.59元，比去年1.40元，成長13％，近5年每股獲利在1.93元至2.81元之間，股息1.5元至2.5元之間，營業毛利率46.48%，利潤佳。永信資本額26億6423萬元，資本公積加保留盈餘達36億9218萬餘元，淨值22.83元，財務狀況良好。

永信現在聚焦發展重症感染藥物，由於現在醫療體系抗生素使用泛濫，抗藥性細菌如念珠菌、麴菌侵襲病患肺部，目前永信已經成功開發三項產品，保護病人身體健康。今年因疫情衝擊，原物料供應鏈吃緊，成本上揚，目前外銷市場及內銷比重是2比8。永信擁有生物醱酵、化學合成及藥品快篩技術綜合型藥廠，並與台微體合作，掌握特殊奈米化微脂體劑型關鍵製程，已成功量產微脂體製劑。

佳醫(4107)以洗腎、醫美、長照為主，營收、獲利及股息，都走在成長的道路上，近5年每股獲利及股息均逐年增加，108年EPS 4.02元，股息3.3元，殖利率如果掌握在6％，長期投資不錯。佳醫營業毛利率19.46%，營業利益率8.38%，稅前淨利率13.73%，股東權益報酬率1.94%，經營績效不錯。佳醫今年上半年EPS 2.03元，比去年同期1.99元微增，主要還是受到疫情影響，成長速度放緩。佳醫並已打進中國市場，發展牙醫、皮膚、醫美及洗腎市場，並已站穩腳步，慢慢成長，當地評價不錯，長期發展穩定，投資風險不高。

佳醫資本額14億1149萬餘元，資本公積加保留盈餘達60億零36萬餘元，每股淨值52.36元，財務狀況良好。佳醫最近入股博謙生技(6713)取得8.5%股權，拿下過半董事，低成本取得進軍藥品門票，未來應有不錯商機。博謙協助客製化代工新藥／學名藥之無菌／非無菌原料藥，客戶群包括浩鼎(4714)、東生華(8432)等，在美國、歐洲、日本及中國市場業績蒸蒸日上，被視為新創藥品族群的黑馬股，佳醫未來有機會擴大在藥品相關領域佈局，增加成長機會。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。