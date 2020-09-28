類出國新體驗 台灣移工嘉年華嗨翻臺中

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署臺中市第二服務站於27日應邀參加臺中市政府勞工局於臺中公園舉辦「移鳴驚人、唱玩移夏」第五屆東協好聲音才藝競賽暨友善國際勞工嘉年華進行法令宣導，透過遊戲互動與移工及新住民同樂，現場歌唱及才藝競賽的加油喝采及歡笑聲不絕於耳，南國風味特色美食琳瑯滿目，還有華麗服飾貫穿全場，讓人有置身國外嘉年華的錯覺，宛如是不用搭機的類出國新體驗。

服務站表示，本次準備了與移工朋友切身相關的問題，透過遊戲與移工互動，如新冠肺炎期間在臺居留效期即將屆滿而且已無居留原因，但是因為航班限制無法如期離境者，要記得到移民署各地服務站申請延長離境期間、騎乘機車或電動車一定要配戴安全帽、酒後不開(騎)車，保障別人及自己的生命財產安全等，提醒要注意自身的權益別觸犯法規。

來為歌唱比賽朋友打氣加油的蘿莎說，在臺灣工作真的很幸福，為我們舉辦嘉年華慶典，還有移民署來關心大家，覺得感動。

服務站站主任王驥表示，移工朋友隻身離鄉來臺為生活打拚，在臺灣的付出是大家有目共睹的，移工在臺的生活適應與關懷是移民署所重視的，時聞有移工朋友因不諳規定而遭詐騙，因此移民署透過各種宣導方式，拉近與移工朋友的距離，避免資訊的不對等造成這類憾事。