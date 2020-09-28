【燦爛10月好去處】全台灣最大夜遊光影藝術展：「光織影舞」中秋節夢幻登場

「光織影舞」活動規劃7座裝置藝術，像是湖面上的「鏡花水月」(圖) ，環湖一圈呈現不同視覺體驗，就連神秘的月球背面也暗藏玄機，以剪影趣味投影... 「光織影舞」活動規劃7座裝置藝術，像是湖面上的「鏡花水月」(圖) ，環湖一圈呈現不同視覺體驗，就連神秘的月球背面也暗藏玄機，以剪影趣味投影中秋浪漫應景的月兔、嫦娥。(嘉義市政府官網)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 打造夢幻感官展演體驗的嘉義市政府「2020嘉義市光織影舞」光影藝術展，日前正式啟動，今(109)年10月1日起至11月1日止，每晚6至10點，在最美麗的北香湖公園舉辦全國最大的沉浸式、行浸式光影夜遊展演，邀請民眾一同來嘉義體驗。

「嘉義市真的要不一樣了！」市長黃敏惠17日在記者會上表示，10月1日起到11月1日，光織影舞就在有古諸羅八景「北香秋荷」之稱、也是看日環食的北香湖公園，創造全國最大的光影藝術展。「我們以大地為畫布、以光影為筆墨，讓民眾感受並想像與光影的互動，還有湖面上地表最大的月亮，不但白天美、晚上更美。」

「生命的色彩」裝置藝術，將高低層次的燈桿透過電腦控制訊號，要帶來一場夜晚大地的燈光秀。(圖/嘉義市政府)

「星羅棋布」裝置藝術--將鏡球高高低低掛在樹上，白天有鏡球閃亮的反射光，夜晚透過燈光染色，還有森林裡的自然音及芬多精的香味，彷彿讓人瞬間進入另一個時空(嘉義市政府)

黃敏惠市長指出，10月有中秋與雙十兩個連假，平日來參觀不必人擠人或許會更好，而且10月起還有安心旅遊加碼1500萬元補助，以及買千送百活動（需設籍嘉義市），嘉義市不但拚觀光、更要拚人文的深度與旅遊品質，請大家邀約親朋好友一起來欣賞。

觀光新聞處張婉芬處長指出，光織影舞是全國最大的戶外夜遊光影藝術展，活動規劃7座裝置藝術，以「7大光影」藝術，點亮嘉義市的夜。

像是湖面上的「鏡花水月」，環湖一圈呈現不同視覺體驗，就連神秘的月球背面也暗藏玄機，以剪影趣味投影中秋浪漫應景的月兔、嫦娥。

張婉芬說，活動首日適逢中秋節連假，相信可以延續6/21日環食在嘉義市帶來的感動與人潮商機。此外更搭配交通部觀光局安心旅遊專案，市府再次加碼推出振興旅宿業者1,500萬元補助計畫，自10月1日起至10月31日止或至補助經費用罄提前截止，歡迎大家10月來嘉義市夜遊、住宿、享優惠。

蔡昕默總監稱，光織影舞的特色在於，希望可以讓人穿梭於光影之中，現場會有視覺、聽覺（來自嘉義市的聲音）、嗅覺（檜木香與芬多精等）等感官體驗，讓大家身心靈全面來感受北香湖公園的美麗。

活動會場將設置3個入口，為維持動線順暢，建議民眾採順時針方向入場。

免費接駁車服務，班次路線確定後將公佈於下列網址

★「嘉義觀光旅遊網Travel in Chiayi」(https://reurl.cc/8npqlM)

★「Zoom In 嘉義」臉書粉專(https://reurl.cc/pyMLmx )

交通資訊

★即日起至今年12月31日止，民眾持電子票證(悠遊卡、一卡通等)可免費搭乘市區公車，詳細時刻表可至嘉義市政府交通處網頁-公車資訊下查詢(https://reurl.cc/j5GlkZ)。

★高鐵嘉義站下車者，請轉乘計程車，或搭乘BRT至嘉義火車站再轉乘市區公車。