龍岡米干節10週年精彩落幕 17國駐台灣使節體驗火把節文化魅力

各國駐臺使節及代表到場感受滇緬文化的魅力。（照片來源：桃園市政府） 各國駐臺使節及代表到場感受滇緬文化的魅力。（照片來源：桃園市政府）

2020龍岡米干節活動進入尾聲，壓軸登場的火把晚會迎來活動最後高潮，昨（27）日桃園市長鄭文燦也與特別邀請來自17國等駐臺使節及各國在臺商會代表們一起點燃篝火、打歌同樂，活動也以火舞特技、四面泰傳舞、葫蘆絲演奏等系列活動，吸睛迎賓，展現多族群多元化的融合，最終施放璀燦煙火，為今年的龍岡米干節畫下完美句點。

火把節是雲南少數民族的重要傳統節日，大家燃起火把，祈求風調雨順、來年豐收，異域孤軍於撤退來臺時也將這樣的傳統文化帶來桃園龍岡，成為每年龍岡米干節不可錯過的活動，每逢火把節慶活動，居住在臺灣各地的雲南人便會穿上絢麗的少數民族服飾、帶著傳統樂器一同來龍岡米干節參與這樣難得的盛會。

桃園市政府表示，龍岡米干節在桃園發光發熱，期望這極具在地文化特色的節慶，能更進一步推展成全臺灣、國際性的盛會，延續兩天的千人長街宴招昨日也以龍岡當地最自豪的雲南美食，款待遠道而來的貴賓，特別邀請到馬紹爾群島、帛琉、史瓦帝尼王國、貝里斯、瓜地馬拉共和國、宏都拉斯共和國、尼加拉瓜共和國、美國、新加坡、墨西哥等國的駐臺使節以及各國在臺商會代表們共襄盛舉，以滇緬美食為主題的國宴盛會，讓各國使節真正體驗到桃園多元族群的文化魅力。（新聞轉載自新住民全球新聞網）