農糧署鼓勵友善環境耕作 台灣有機農業耕作面積逾15,000公頃

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導)行政院農業委員會農糧署今(28)日表示，依有機農業促進法將友善環境耕作者及有機驗證農民納入有機農業政策輔導，至今年8月底止，已認證有機農糧產品驗證機構13家，審認通過友善耕作團體40家，有機驗證面積達到10,374公頃，友善耕作登錄面積4,646公頃，合計15,020公頃。

農糧署主任秘書陳啟榮表示，國際有機農業發展旨在追求健康、公平與生態農業潮流，我國新農業政策訂定保障農民、農業發展與環境永續之友善環境耕作典範原則，「有機農業促進法」應時而生，對有機農業推廣除延續舊有有機驗證系統外，並將友善環境耕作者納入輔導。

農糧署說明，友善環境耕作政策起源於國內有一群熱愛環境生態的農友，其農法型態多樣如秀明自然、綠色保育農法等，各家友善農法均秉持對環境友善、不使用合成化學物質、不使用基因改造產品的永續理念。

為鼓勵農業對環境友善耕作，對友善耕作或有機驗證通過農民，給予生態保育奬勵每年每公頃補貼3萬元（友善耕作同一土地奬勵期間最長3年）、補助購置農產品生產加工設施機具等協助措施，並輔導友善耕作團體辦理農法推廣、農產品行銷活動及購置登錄其農民資料所需電腦，帶動更多農民投入友善耕作。

農糧署接著說，提供有機及友善奬勵輔導措施，係為鼓勵農友轉型有機及友善耕作方式，讓農業生產與環境生態共存永續，提供生物安全棲地，如臺南保育水雉生產的菱角與稻米、新北市保育食蟹獴的和禾米等。該署將持續用心扶植友善耕作團體，運用多元行銷活動及農法教育訓練等，陪伴農民轉型。

農糧署籲請民眾支持選購有機及友善農產品，一起鼓勵友善耕作，讓更多的農田提供野生動植物棲息，並生產健康農產品，為下一代永續發展，守護家園與生態。