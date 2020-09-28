台灣高雄大林蒲遷村　陳其邁允諾「市長讓你有房住」、補助從優

高雄市長陳其邁27日偕經濟部長王美花等人到大林蒲召開遷村座談會（圖片／台灣英文新聞） 高雄市長陳其邁27日偕經濟部長王美花等人到大林蒲召開遷村座談會（圖片／台灣英文新聞）

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）高雄市大林蒲周日召開遷村座談會，剛走馬上任的高雄市長陳其邁現場承諾，擴大遷村範圍，重申住商區土地一坪換一坪，也讓居民加價購地，允諾「市長讓你有房住」。

大林蒲因具有臨港臨海之地理優勢，遂成為早年政府重大經濟建設地點，藉著擴建港區、造船廠、煉鋼廠、臨海工業區、前鎮加工出口區、林園石化工業區等，奠定南高雄成為全國重工業群聚地帶。之後政府不斷擴大工業腹地，卻也讓工業逐步將舊部落包圍，造成環境不適人居，這是國土規劃造成的錯誤，基於環境與土地正義，遷村議題必須妥善處理。

民主進步黨立法委員賴瑞隆27日上午邀陳其邁、經濟部長王美花等人到大林蒲召開遷村座談會，提出小港區沿海6里遷村草案，同時也了解鳳鳴、鳳森、鳳林、鳳興、鳳源及龍鳳等6里居民對遷村草案的疑問及疑慮。

六里人口總數為20129人，戶數11753數，其中以鳯源里設籍人口數最高，鳯鳴里次之。



(圖片取自大林蒲遷村網站）

中央社報導，在座談會上，高雄市政府都發局長楊欽富首先簡報說明遷村方案，承諾落實公平正義的遷村計畫，並提出5項遷村方案，針對住商、非住商地主及有房無地或無房無地者提供不同的補償、安置方案供選擇。

大林蒲鳳森社區發展協會指出，大林蒲60年來逐漸成為被600間工廠、891支煙囪包圍的孤島地區，深受空污困擾。

現場開放里長、居民發言，不少人砲火連連，針對農地等非住商土地無法一坪換一坪，有居民怒批是搶劫、有人則提出大林蒲公有地及宮廟公共設施先解編，但也有居民不願遷村希望繼續留在大林蒲。



（圖片／台灣英文新聞）

聯合報導，陳其邁聽完居民提問後表示，社會住宅會以最低租金出租，另對想住透天的民眾，也承諾整併畸零地，讓居民加價購買土地，並請高雄銀行提供低利率貸款，也會減免土地增值稅。

陳其邁說，畸零地如果17坪，建屋要20坪，尚差的3坪，市府以土地取得成本價賣給民眾，如果土地市價30萬，市府取得成本是15萬，市府以成本價轉給民眾，也會請高雄銀行協助居民貸款。對於沒屋、沒財產但在大林蒲生活的人，市府計畫蓋社會住宅安置，租金便宜，低收等弱勢者租金還能減免。

有關農地問題，陳其邁指示農業局以專案溝通，雖無法農地換建地，但會確保農民權益，另會請專家調查空污與罹癌關係，該補償就補償，並希望居民換到生活環境較好區域，遷村補助會從優，若不夠會拜託中央協助。