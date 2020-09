台灣產武漢肺炎疫苗 衛福部：最快110年第2季上市

武漢肺炎衝擊各產業,立法院財政等委員會聯席會議今天審查紓困追加預算案;國民黨立委賴士葆詢問國產疫苗何時可以上市,衛福部次長薛瑞元說,以目前進度來看,最快是明年第2季。

另外,民進黨立委林楚茵質詢時指出,台灣對這次武漢肺炎(2019冠狀病毒疾病,COVID-19)疫情控制得宜,但是許多流行病學專家仍然擔心冬天來臨之後會有下一波的疫情,關切疫情有沒有可能在明年春天再造成威脅;薛瑞元對此答覆,當然有可能存在這風險,因為國外疫情仍然嚴峻。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今天舉行聯席會議,審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案(109年1月15日至110年6月30日)。」

賴士葆關注疫苗研發相關議題,詢問國產疫苗快何時可以上市;衛生福利部次長薛瑞元說,以目前進度來看,最快要明年第2季;另外,至於疫情最快何時結束,這與疫苗研發的速度、施打情形等狀況有關,也要觀察疫苗到底能否研發成功。

賴士葆也問薛瑞元,台灣日前跟COVAX簽約,第一批何時可以交貨,以及有156個國家排隊要買,台灣排在第幾位、會不會國產的疫苗研發比國外快。薛瑞元說,全世界的疫苗還沒有經過臨床試驗結束,要看相關進展,這無法確定,要發明出來,通過後才可以用。

國民黨立委萬美玲則說,支持國內廠商研發疫苗是好事,是否有一個計畫,能讓3家疫苗研發廠商共同合作,找出最大利基點、把優點集合起來;薛瑞元認為,這3家研發疫苗的屬性及方法都不一樣,要集中起來押在哪一家,是不好的。

COVAX是2019冠狀病毒疾病(COVID-19)防治工具加速取得機制(Access to COVID-19 Tools Accelerator)之下負責疫苗的單位,由全球疫苗與預防注射聯盟(Global Alliance for Vaccines and Immunisation,GAVI) 、流行病防範創新聯盟(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI)及世界衛生組織(WHO)共同主導,宗旨在加速推動COVID-19疫苗的研發和生產,並確保世界各國可公平取得疫苗。