台灣產武漢肺炎疫苗 衛福部：最快110年第2季上市

武漢肺炎衝擊各產業，立法院財政等委員會聯席會議今天審查紓困追加預算案；國民黨立委賴士葆詢問國產疫苗何時可以上市，衛福部次長薛瑞元說，以目前進度來看，最快是明年第2季。

另外，民進黨立委林楚茵質詢時指出，台灣對這次武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情控制得宜，但是許多流行病學專家仍然擔心冬天來臨之後會有下一波的疫情，關切疫情有沒有可能在明年春天再造成威脅；薛瑞元對此答覆，當然有可能存在這風險，因為國外疫情仍然嚴峻。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今天舉行聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案（109年1月15日至110年6月30日）。」

賴士葆關注疫苗研發相關議題，詢問國產疫苗快何時可以上市；衛生福利部次長薛瑞元說，以目前進度來看，最快要明年第2季；另外，至於疫情最快何時結束，這與疫苗研發的速度、施打情形等狀況有關，也要觀察疫苗到底能否研發成功。

賴士葆也問薛瑞元，台灣日前跟COVAX簽約，第一批何時可以交貨，以及有156個國家排隊要買，台灣排在第幾位、會不會國產的疫苗研發比國外快。薛瑞元說，全世界的疫苗還沒有經過臨床試驗結束，要看相關進展，這無法確定，要發明出來，通過後才可以用。

國民黨立委萬美玲則說，支持國內廠商研發疫苗是好事，是否有一個計畫，能讓3家疫苗研發廠商共同合作，找出最大利基點、把優點集合起來；薛瑞元認為，這3家研發疫苗的屬性及方法都不一樣，要集中起來押在哪一家，是不好的。

COVAX是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防治工具加速取得機制（Access to COVID-19 Tools Accelerator）之下負責疫苗的單位，由全球疫苗與預防注射聯盟（Global Alliance for Vaccines and Immunisation，GAVI） 、流行病防範創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations， CEPI）及世界衛生組織（WHO）共同主導，宗旨在加速推動COVID-19疫苗的研發和生產，並確保世界各國可公平取得疫苗。