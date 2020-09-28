台灣西門子、歐利速與遠傳電信攜手打造 5G智慧互聯設備製造產線

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）台灣2020年初正式迎來5G世代，大幅提升連網效率、數據傳輸速度等優勢，製鞋設備業者歐利速精密工業攜手遠傳電信與西門子今(28)日共同宣布，導入西門子開放式物聯網雲端平台MindSphere，並將5G、擴增實境整合應用，實現設備生產產線的智慧化升級。

台灣西門子總裁暨執行長艾偉(Erdal Elver) 表示，5G的部署將成為全球數位化加速發展的關鍵分水嶺，尤其可預見的是5G將激盪出更多創新科技和應用。

台灣西門子數位工業總經理席德塱 (Tino Hildebrand) 補充，這次與遠傳以及歐利速精密工業合作，導入西門子工業雲技術，讓數據可以快速連網並且即時蒐集與分析，達到資訊透明化，再透過整合更快速、更高資料傳輸量的5G技術結合MindSphere雲端應用程式模組，將採集的大數據轉換為企業智慧，加速智慧製造的進程。

歐利速董事長李俊諺表示，歐利速不斷精進研發能力並持續開發新產品，包括新一代N系列電腦針車(ONS)、R系列自動手臂噴塗系統(ARCS) )、U系列自動超聲波點焊機(UHF)與T系列自動翻鞋舌系統(TTS)等，此次透過與西門子和遠傳的三方合作，他們樂見ROMPS系統實現於歐利速新產品上，經由5G傳輸技術在西門子MindSphere平台上發揮最大服務效益。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，台灣製造業具備高度競爭優勢，高端科產業與精密製造更在國際上扮演關鍵地位，這次與西門子、歐利速精密工業的三方合作，展現5G通訊應用於製造產業的高可靠度、穩定的特性，協助製造場域實現高速連結，提升生產管理彈性與安全性，期待以5G助攻，加速產業智慧化。