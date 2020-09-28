台灣GB鮮釀推出德國啤酒節　期間限定德式風味料理搭配季節啤酒

GB鮮釀餐廳德國啤酒節菜單好吸引人(圖/GB鮮釀) GB鮮釀餐廳德國啤酒節菜單好吸引人(圖/GB鮮釀)

(台灣英文新聞/旅遊組 台北綜合報導)GB鮮釀餐廳除了提供經典的傳統德式啤酒之外，在每年的秋季舉辦的德國啤酒節活動，限定推出9道傳統德式風味料理，iGB行動會員點用活動套餐，一套可享2組季節啤酒或指定調酒第二杯半價優惠，自即日起至11月22日。

全球受到新冠肺炎疫情影響，許多國際大型界慶都硬生生喊卡，每年10月登場的德國啤酒節也遭取消，但台灣不少餐廳將推出德國啤酒節，讓啤酒迷「偽出國」享受德式經典風味及啤酒。

GB鮮釀餐廳結合正統德式風味推出「醉愛德國啤酒節菜單」開賣９道特色料理及酒款，包含「慕尼黑煨燉牛小排」、「巴登巴登豬腳」、「黑櫻桃蘋果派」、「史瓦茲奶油蝴蝶麵」、「巴伐利亞臘腸組合」等。

每日限量供應「巴登巴登豬腳」，以梅爾森拉格加上數種蔬菜及香料精燉後經高溫油炸，嚐起來外酥內嫩，在搭配培根酸菜與爐烤鮮蔬增添濃郁口感，佐以特製啤酒芥末醬，邊吃邊感受德國人大口吃肉、大口飲酒的豪邁痛快。



巴伐利亞臘腸組合(圖/GB鮮釀)

德國啤酒節必點之一為「巴伐利亞臘腸組合」，有碳烤德國傳統臘腸、匈牙利臘腸和富含台灣元素的紹興香腸，搭配青花菜馬鈴薯球和酸甜燉炒紫高麗，附上特製啤酒芥末醬及梅爾森芥末醬，是搭配慕尼黑拉格的最好選擇。

此次「醉愛德國啤酒節菜單」登場，GB鮮釀餐廳推出三道式套餐組合，包含 : 自選一道喜愛的開胃菜或甜點「多特蒙黃金瑪索」、「黑櫻桃蘋果派」，搭配主廚精選G「史瓦茲奶油蝴蝶麵」、「莓果66沙拉」2擇1，及主廚精選B「巴登巴登豬腳」、「慕尼黑煨燉牛小排」2擇1， 只要1699元起。

iGB會員可享專屬優惠活動，於活動期間憑APP “GB Life Asia” 會員登入頁面，點用套餐：即可享有2組季節啤酒或指定調酒第二杯半價優惠。

GB鮮釀餐廳對所有iGB行動會員更加碼推出電子優惠券，每張券的使用期限長達兩週，分別在9/28、10/12、10/26及11/9發出，內容包含：

9/28－10/11:憑券點季節菜單任一主菜，可享鮮釀啤酒或指定調酒買一送一

10/12－10/25:憑券點「波特牛肉丸」或「多特蒙黃金瑪索」，可享375ml季節啤酒買一送一

10/26－11/8:憑券點季節菜單任一主菜，可有鮮釀啤酒或指定調酒買一送一

11/9－11/22:憑券點慕尼黑煨燉牛小排，送375ml季節啤酒1杯

下載GB Life Asia APP且綁定成為iGB行動會員，活動期間內，最多可獲得總價值高達940元的電子優惠券，並到各分店使用。