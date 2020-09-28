中秋節不吃月餅改吃麻糬？ 日本新住民現身分享異國經驗

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）每逢佳節倍思親，尤其遠洋來台新住民。為此，宜蘭宜萱婦幼關懷協會，在中秋佳節前夕，特舉辦109年新住民中秋「天涯共此時」聯歡活動，假該協會新住民開元社區服務據點，參加新住民及其二代計100多人參加，場面熱鬧，給新住民一個不一樣的中秋饗宴。

活動中，小朋友們除了用烤箱烤肉，享用大塊披薩、中秋月餅、吃著柚子外，還有小朋友各項才藝的表演，展現孩子們健康活潑的體魄，充滿自信和驕傲，帶動活動的高潮。還有每位小朋友動手用舊報紙製作日本武士帽，和柚子造型設計，強調環保和教導孩子就地取材做美勞。

社會處處長林蒼蔡表示，感謝所有來自各國的新住民朋友，給台灣帶來活力和新血，多元文化的衝擊，給台灣更有生命力。

鎮長吳秋齡表示，在這中秋團圓的日子，很高興看到來自各國的新住民朋友，大家團聚一場，中秋節它象徵著團圓、和諧、吉祥、平安和慶豐收，給人以甜美至純的心靈感受，這樣優良的文化內涵和願望、美好的民情習俗就該保留和提倡。

來自日本的新住民大迫榮二表示，日本的傳統的中秋節被稱為十五夜，日本人在賞月的時候吃江米麻糬，稱為「月見麻糬」。沒有像台灣的月餅和烤肉，但是和台灣一樣，老人家會講月亮的神話故事給小朋友聽，都是供奉月神，祈求幸福。

來自南非的新住民史博安說，南非沒有中秋節，但是他喜歡在台灣過中秋節，特別感到台灣人的濃厚人情味，享受美食和優美的文化，朗讀古人對月亮歌頌的詩詞，感到有特別的意境。