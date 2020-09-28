高加索爭議區衝突升溫至少24死 各國呼籲停火、重啟協商

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）高加索國家亞塞拜然27日，與爭議地區「納哥諾卡拉巴克」的亞美尼亞族分離主義勢力爆發武裝衝突，雙方皆傳出死傷，聯合國、歐盟、俄羅斯、法國等各國皆呼籲雙方要立即停火、重啟對話協商。

綜合法媒「世界郵報(Le Monde)」報導，27日爆發衝突後，亞美尼亞共和國總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）表示，亞塞拜然(Azerbaijan)已對亞美尼亞(Armenia)人民宣戰，他們已準備好為保衛家園而戰，他同時譴責土耳其，在這次衝突中的干涉行為。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）透過電視演說聲稱，亞塞拜然軍隊正在他們的土地上戰鬥，以維護領土完整性，他們的行為實屬正當，並誓言將戰勝亞美尼亞族武裝份子。亞塞拜然國會當天也通過全國實施戒嚴，並從當天起實施宵禁。

自27日衝突爆發後，在爭議地區納哥諾卡拉巴克傳出有24人死亡，當中有16名軍人喪生、100多人受傷。亞美尼亞則傳出有1名女性及1名兒童死亡，亞塞拜然則表示，他們有一家5口死亡。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）籲結束這場衝突，「最重要是儘全力避免衝突持續升溫」。

法國外交部透過新聞稿指出，他們極度擔憂發生大規模衝突，並呼籲雙方應該重啟對話協商。

土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）則透過聲明表示，他們會用盡方法支持亞塞拜然捍衛他們的領土完整性，並呼籲亞美尼亞停止一切挑釁行為。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）呼籲各方停止交戰並重返協商。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則透過發言人 Stephane Dujarric，除了呼籲他們停火外，並要求他們展開有意義的談判。

阿爾札赫共和國(Republic of Artsakh)位於亞塞拜然的納哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh），1991年蘇聯解體後宣布獨立，是一個未受國際普遍承認的國家。由於「納哥諾卡拉巴克」位於亞美尼亞和亞塞拜然兩國間，自獨立後常發生民族衝突，雖然曾經簽署停火協議，仍有一些小衝突發生。