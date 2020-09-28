（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美中科技戰再升溫，外媒26日披露，美國商務部擬制裁中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）。若為真，恐使中國晶片自給自足目標夢碎。

金融時報報導，根據其取得的文件複本，商務部計劃限制美國企業與中芯之商業活動，美企必須取得許可，方能出貨中芯。若然，這將使其無法取得關鍵的半導體製造軟體與設備。

美方制裁理由是，中芯疑將相關技術產品用於「軍事用途」，對美國造成「不可接受的風險」。

美國日前出手斷供華為（Huawei），早已對中芯帶來衝擊，使其無法再與這最大客戶做生意，硬生生斷其收益的二成。中芯晶片產線工程師無奈透露，此舉在意料之中，但肯定會使該公司營運更顯艱難，並危及中國國內晶片供應鏈。

事實上，美國開鍘可謂「殺敵一萬，自損三千」，畢竟美國晶片設計大廠高通（Qualcomm）是中芯的第二大客戶，出口禁令意味，其恐怕無法再透過中芯製造晶片。

中芯方面回應，仍持續與美國商務部交涉，並屢次重申與中國軍方毫無關聯。

中央社報導，截至27日，中芯仍稱尚未收到美方制裁消息。

根據自由時報，消息一出，為免供應斷貨，高通已急向台積電等代工廠追加8吋晶圓代工產能，但8吋晶圓正是各家5G智慧手機電源管理IC所需，產能吃緊，恐供不應求。

挫中國晶片野心 美國傳下重手制裁大廠中芯國際