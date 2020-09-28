【財經主筆室】電價不降推託明年 全民扛通膨台電年終4.4月照領？

台幣大幅升值日前一度爆漲升破29元大關，新台幣創下7年半來新高，不少人擔心台幣若持續升值，得留意台灣出口產業可能出現的匯損，但相對台幣大幅升值，讓進口成本明顯降低，能否為民眾帶來好處呢？以目前國內物價仍穩如泰山、紋風不動，絲毫看不到物價有調降可能，主要就是民眾認為電價可望調降的期盼已經落空！

經濟部每年召開2次電價費率審議委員會，分別決定上、下半年的電價費率，9月14日甫召開完畢的109年第2次審議委員會，結論是本次電價不調整，維持平均電價2.6253元/度。電價是物價漲跌的重要觀查指標之一，台幣匯率變動及國際原油價格漲跌，都是電價漲跌的重要因素，台幣大幅升值及國際油價下跌利多，在台電宣布不調整電價後，民眾期盼物價下跌利多瞬間幻滅。

經濟部承認，燃料成本是影響電價的主要因素，雖然今年國際原油價格大降，但依美國能源資訊署(EIA)9月最新預估，2020年全年油價42美元/桶、2021年全年油價約50美元/桶，未來油價有緩慢上升趨勢；另外，核能後端營運總費用重估後，總費用由97年預估之3,353億元增加至106年預估之4,729億元，須自109年起至114年逐年足額提撥，故109年提撥107年至109年共242億元。

若是解讀經濟部的這個說法，大致得到2個結論，就是經濟部目前是未雨綢繆，得先為未來油價緩步上漲預作準備，多留點現金以應付未來購油成本的提高。再者，核能後端營運總費用重估後，從109年起得逐年攤提費用，所有費用台電得支付，也就是全民來承擔。

姑且不討論核能後端營運費用攤提一事，若就經濟部認為未來油價有緩慢上升趨勢，就不考慮燃料成本降低而調降電費，這種言論就難以令人信服！經濟部提供的參考數據係美國能源資訊署預估2021年全年油價約50美元/桶，比今年平42美元/桶高。但經濟部的電價費率審議委員會不是每年召開2次嗎？召開2次目的何在呢？明年油價上漲問題，是不是可以留待明年3月再討論呢？

況且，經濟部在政策決定上顯然有雙重標準，猶記得今年5月中旬，經濟部核定所屬台電、台灣中油、台水、台糖等4家國營事業員工績效獎金2.4個月，考成獎金可望領2個月，年終獎金估4.4個月入袋，不管疫情影響， 國營事業年終獎金4.4個月領好領滿。當時遭到不少立委及學者批評，認為國營事業不管有無出包、也不受景氣影響獎金照拿，的確觀感不佳。經濟部卻解釋，4家公司去年盈餘皆達標，因此依規定核定年終獎金。

既然要依規定辦理，所有政策都得統一適用才對？審查國營事業獎金時只要達標就可以發放，但在考慮電價是否調降時，就得顧及未來油價仍有緩步上漲趨勢？其實，民眾在意的是電價只漲不跌所帶來的通膨問題，民眾抱怨每次只要台幣貶值、國際油價上漲及電價調漲，國內物價必定出現全面齊飛局面，而且只要物價調漲後就下不來，但這些年薪水並沒有明顯調漲。

經濟部認為電價不調整，已綜合考量穩定物價政策及台電公司穩健經營。但經濟部似乎忽略了電價是物價先行重要指標，電價不降價、物價就不可能調降。每次物價要調漲，商人常掛在嘴上的理由不外乎就是電價漲、房租漲、人事成本漲等，而民眾希望能夠調降電費，就是有理由去要求商人降價，經濟部並沒有真正為民眾荷包多作考量。