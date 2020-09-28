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北台灣五寮里登革熱群聚再增2人　共16人確診

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/28 09:56
新北三峽登革熱群聚疫情擴大。

新北三峽登革熱群聚疫情擴大。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）疾管署公布國內新增2例本土登革熱病例，患者分別居住在桃園市八德區大同里及新北市三峽區五寮里，依據2人活動史及疫情現況研判為五寮里群聚之新增個案，本起群聚截至目前共計16人確診。

疾管署說明， 桃園市八德區個案有新北市三峽區五寮里活動史，9月23日發病，9月24日進行接觸者採檢，因檢出PCR陽性確診；新北市三峽區個案曾於9月16日進行接觸者採檢，結果為陰性，但9月23日發病，經就醫後採檢通報，並檢出PCR陽性確診；2人均感染第一型登革熱。

疾管署進一步表示，桃園市八德區個案平時活動地除住家外，每天會前往新北市三峽區五寮里五寮活動中心附近收購竹筍；新北市三峽區個案為9月16日公布五寮里個案之家人，平日亦經常至五寮尖山筍園採筍，依據2人活動史及疫情現況研判，感染地為五寮里5鄰、6鄰社區及五寮尖山筍園，為五寮里群聚之新增個案；本起群聚截至目前共計16人確診(新北市三峽區14例、桃園市龜山區及八德區各1例)。

今年截至目前國內累計32例登革熱本土病例，17例居住桃園市(桃園區15例、龜山區及八德區各1例)，15例居住新北市(三峽區14例、中和區1例)；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

疾管署呼籲，民眾若需長時間在戶外活動，請務必做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。
登革熱
三峽
新北市
桃園市

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