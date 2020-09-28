台灣藝人歐陽娜娜中國國慶高歌「我的祖國」　文化部發最新聲明回應

文化部針對藝人歐陽娜娜將登中國國慶高歌「我的祖國」發表回應(圖/歐陽娜娜Facebook) 文化部針對藝人歐陽娜娜將登中國國慶高歌「我的祖國」發表回應(圖/歐陽娜娜Facebook)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣藝人歐陽娜娜將於中國「國慶晚會」高歌「我的祖國」，文化部發聲明回應。

中國官媒《央視》在官方微博公布「國慶晚會」表演名單中，驚見台灣藝人歐陽娜娜以及歌手張韶涵皆名列其中。歐陽娜娜將與香港、中國明星合唱《我的祖國》開場；另外，張韶涵也會連同其他中國藝人合唱抗疫宣傳歌曲「守護」。

對此，除了行政院長蘇貞昌譴責以外，陸委會強調，國人不應該支持或協助中共對台的統戰宣傳，此舉將會傷害中華民國的國家認同。

文化部聲明指出，有關台灣藝人至對岸演唱不適當的歌曲一事，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第33-1條第1項規定：「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得為下列行為：…二、與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作行為。」

文化部再次強調，大陸委員會已表示將就本案是否違反兩岸條例相關規定，依法進行查處，依陸委會認定若相關行為涉文化部主管事項，文化部將配合依法進行核處。



中共官媒央視在官方微博公布30日的「國慶晚會」表演名單，歐陽娜娜（從上數第4排右2）與張韶涵（從上數第2排右3）入列。（圖取自央視新聞微博網頁weibo.com）