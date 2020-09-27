台灣蘇澳漁船在釣魚台海域遭日本公務船衝撞　「基隆艦」前往馳援

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）蘇澳籍漁船「新凌波236」今天(27日)在釣魚台海域遭日本公務船衝撞，海巡署今晚表示，除即時成立應變中心外，也派「基隆艦」馳援協助，已確認人船均安並戒護返航，後續將和日方持續協商。

海洋委員會海巡署晚間發布新聞稿表示，今下午2時30分許接獲蘇澳漁業電台通報，指蘇澳籍「新凌波236」漁船於釣魚台西方12浬處進行起網作業時，遭日本海上保安廳公務船PS-32擦撞其船首，造成右舷裂損，請海巡署派艦艇協助。

海巡署說，接獲上述通報後，便立即成立應變中心，同時派遣台日海域「基隆艦」及基隆隊艇馳援；基隆艦於下午5時29分趕抵現場，除立即蒐證外，也以無線電和日本PS-32巡視船通聯以釐清案情，但對方均未回復且離開現場海域。

此外，基隆艦確保「新凌波236」人船平安後，也戒護其返航，海巡署後續將透過相關管道協助與日方協商。

漁業相關人員指出，日本公務船一度放下橡皮艇試圖登船檢查，但遭拒絕後便離去。

中央社引述漁業相關人員表示，「新凌波236」船上共有包含陳姓船長在內2名台籍和3名菲律賓籍及2名印尼籍共7名船員，所幸漁船沒有進水，人員都平安無恙。

海巡署表示，目前台日釣魚台海域每天編排1至2艘艦（船）執勤，確依「政府護漁標準作業程序」等規定，堅決捍衛主權、維護漁權，自民國105年5月起，台灣漁船於專屬經濟海域內作業，均未受日方公務船扣押，顯見專案護漁已發揮成效。

另一方面，外交部晚間表示，今下午約2時，宜蘭蘇澳籍漁船「新凌波236號」在東經123度15分、北緯25度48分（釣魚台列嶼西方12浬處），與日本海上保安廳公務船「KURIMA」（PS32）發生擦撞，船員均安。

外交部表示，事發後，海巡署立刻派遣基隆艦馳援，下午5時左右與「新凌波236號」會合。

外交部指出，事發詳細原因尚待農委會漁業署、海巡署調查，外交部將視調查結果向日方採取相應措施，並要求日方說明本案詳情及確保海域現場安全，不得對我國漁船採取任何不當行為。