傳藝人歐陽娜娜、張韶涵將參與中共「十一國慶」演出　我陸委會呼籲:勿淪為對台灣統戰樣板

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）藝人歐陽娜娜、張韶涵據悉將在中共「十一國慶」晚會中，與其他歌手合唱「我的祖國」等歌曲。陸委會昨(26日) 晚對此呼籲，國人不應參加相關活動，淪為中共對台統戰樣板工具。

行政院長蘇貞昌今(27日)對此表示，享受自由民主與健保資源，身為公眾人物還跑到對岸唱不適當的歌，國人自有公評。而中國官媒環球網也注意到台灣官方的反應(如下圖)

圖/環球網微博

中共「十一國慶」將至，官媒央視26日在官方微博公布9月30日的「國慶晚會」表演名單。據報導，歐陽娜娜將與香港、中國藝人合唱開場曲「我的祖國」。此外，歌手張韶涵也將在該晚會，與其他中國藝人合唱抗疫宣傳歌曲「守護」。

中央社報導，我大陸委員會26日晚間以書面形式應詢作上述表示，也強調國人不應支持、協助中共對台進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同。陸委會並表示，將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。

另外，陸委會也提到，中共安排台灣相關人士參與「十一」慶典，目的是為宣傳其「一國兩制台灣方案」，對台進行施壓。

陸委會指出，面對當前日趨嚴峻的兩岸情勢，國人應以國家整體利益為前提，赴中國從事相關活動，應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規定，並認清中共以「拉打兩手」對台進行分化的手段與野心。

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