德國豬腳！台灣「德國啤酒節」為期一個月　台味融合德式料理好美味

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 德國因新冠肺炎疫情影響取消慕尼黑啤酒節，令許多啤酒迷失望，但柏克金餐酒集團將以多款鮮釀啤酒舉辦「2020德國啤酒節」，並推出偽出國送啤酒優惠，活動自即日起至10月18日。

「2020 德國啤酒節」不在德國！台灣柏克金啤酒餐廳（BUCKSKIN BEERHOUSE）祭出優惠，憑國外旅遊的照片用餐即送德式鮮釀啤酒偽出國優惠，並追尋德國啤酒節傳統，推出專為啤酒節釀造的「十月節慶啤酒 Oktoberfestbier」僅在柏克金餐酒集團旗下品牌販售，要讓悶了好久的啤酒迷，有如身處在德國慕尼黑啤酒節享受德式美食與美酒歡樂氣氛中！

為了給今年不能出國鬱悶的消費者解悶，「2020 德國啤酒節」期間服務人員皆身穿德國巴伐利亞傳統服飾，並將門店環境加入德國啤酒節慶元素，添增德國啤酒節歡樂氛圍;跟上偽出國行程熱潮，只要出示過往出國旅遊照片，不管是跟國外知名地標留影還是與家人朋友在國外的歡樂合照，到「柏克金啤酒餐廳」用餐滿低消 300 元即贈「價值 170 元 300ml 柏克金德式鮮釀啤酒一杯」，並與柏克金燒肉屋及柏克金 101 啤酒吧皆推出十月節慶啤酒買一送一超殺優惠。

「2020 德國啤酒節」由該集團行政主廚 Justin 為啤酒餐廳設計多款啤酒節期間限定餐點，除了展現將柏克金啤酒與噶瑪蘭威士忌入菜招牌手法外，將德式傳統料理融入台灣食材等元素碰撞出新 火花，製作多款美味佳餚。

限定餐點將德式傳統美食改良，加入台灣代表食材如豆瓣醬的「手工肉絨火焰薄餅」；另外少不了經典德國美食香腸及豬腳，今年還加入台灣味十足的三杯烤雞腿、客家鹹豬肉與噶瑪蘭威士忌醃製台式香腸「德國&台灣經典肉類拼盤」，同時品嘗二地經典肉品;自製手作麵包，加入噶瑪蘭威士忌浸泡龍眼肉，麵包富有咬勁散發酒香，搭配精選冷肉及乳酪，為最佳搭酒餐點「自製德式扭結麵包佐冷肉起司盤」。

特選美國最高等級極佳級(U.S.Prime)牛肉，以柏克金德式小麥啤酒與酸菜燉牛肉，佐上德式酸奶，入口酸中帶著甘甜的「柏克金啤酒酸菜燉牛肉」;還有經典德國甜點「德式經典黑森林蛋糕」與清爽開胃「嫩葉梅子油醋沙拉」，享用六道啤酒節限定料理與十月節慶啤酒 500ml，二人套餐 1,780 元、四人套餐 3,560 元(售價皆需加 10%服務費)，德國啤酒節最重要的莫過於經典德式啤酒，專為啤酒節釀造的 「十月節慶啤酒」，酒款擁有拉格乾淨的發酵特性，飽滿麥芽風味和啤酒花豐富且平衡的特色，一同舉起啤酒乾杯 Prost 歡慶德國啤酒節！



(圖/柏克金餐酒集團)