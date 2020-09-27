【更新】「全球氣候市長聯盟」矮化台灣會員屬「中國」 6都嚴正抗議、不惜退出

台中市長仍停留在上一任的林佳龍 (翻攝官網) 台中市長仍停留在上一任的林佳龍 (翻攝官網)

新北市長仍是朱立倫 (黃框處, 翻攝官網) 新北市長仍是朱立倫 (黃框處, 翻攝官網)

該網站除了國家錯誤,高雄市等3都市長也未更新,上圖高雄市長仍是陳菊 (翻攝官網) 該網站除了國家錯誤,高雄市等3都市長也未更新,上圖高雄市長仍是陳菊 (翻攝官網)

更新時間: 2020-09-27 19:07

首次發稿: 2020-09-27 16:16

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國際氣候組織「全球氣候與能源市長聯盟」，擅自在官網將台北市和高雄市等台灣6都會員參與名稱篡改歸類為中國，對此，各市府陸續表達嚴正抗議，甚至揚言不惜退出此組織。

外交部27日也發布新聞稿，針對「全球氣候與能源市長聯盟」（Global Covenant of Mayors for Climate and Energy）將台灣加入聯盟的高雄、台北等六都列在「中國」之下，外交部對此表達嚴正抗議，透過駐館要求該組織依據台灣成為會員時的遞交文件名稱，予以更正。

外交部指出，「全球氣候與能源市長聯盟」雖不是聯合國轄下國際組織或專門機構，卻是目前各國地方政府聯合對抗氣候變遷的重要跨國NGO平台。

包括「地方政府永續發展委員會」 （ICLEI）、「C40大城市氣候領導聯盟」（C40 Cities Climate Leadership Group）及「城市與地方政府聯盟」（UCLG）等，均是會員或有連結合作，台灣則透過ICLEI會員身分註冊參與此平台。

中央社報導，高雄市政府昨(26日) 關注到國際組織「市長聯盟」網頁將台灣加入聯盟的城市國籍，含高雄市6都遭標示為「中國」，市府嚴正要求正名。

《台灣英文新聞》記者還發現，該網站上台灣3個城市的市長也尚未更新。高雄市長仍是陳菊，新北市長為朱立倫，台中市長則是林佳龍(如上圖) 。

高雄市新聞局長董建宏聲明: 拒絕接受片面改變與矮化

高市府26日晚上發布新聞稿指出，為捍衛台灣在國際的主體性並避免引起不必要的政治紛爭，高雄市環保局已透過ICLEI東亞地區高雄環境永續發展能力訓練中心（ICLEI KCC），與ICLEI位於歐洲總部的秘書長及行政副主管等人取得連繫，嚴正表達台灣不是中國的一部份，要求要正名改回來。

高雄市政府重申「我們不會接受國際社會或組織任何矮化台灣的作為」。

外交部新聞稿指出

針對「全球氣候與能源市長聯盟」，將台灣加入聯盟的高雄市、台北市、新北市、桃園市、台南市及台中市等六都列為「中國」之下，外交部表示嚴正抗議，並已透過駐館要求該組織依據台灣成為會員時的遞交文件名稱予以更正。

此外，外交部也請相關駐館同步接洽與該組織有連結關係的「地方政府永續發展委員會」，要求相關組織不得矮化台灣地方政府的參與名稱。

針對參與名稱遭到矮化一事，外交部長吳釗燮已致電高雄市長陳其邁，表達對此事的支持與配合。

外交部表示，高雄市府已電郵ICLEI秘書長Gino Van Begin，表達台灣的抗議，並促請協助台灣更正不當名稱；同時，外交部也已請台灣駐歐盟兼駐比利時代表處與位於比利時布魯塞爾的ICLEI秘書處聯繫，全力捍衛我國籍名稱及地方政府參與國際事務的權益。

台北市、高雄市、台中市、桃園市政府均要求正名

國際氣候組織全球市長聯盟擅自在官網將台北市和高雄市等台灣6城市會員參與名稱篡改歸類為中國，對此，台北市政府今天表達嚴正抗議，不惜退出這組織。

高市府昨天(26日) 已經嚴正要求正名，拒絕接受片面改變與矮化。

台中市府也已向ICLEI及「全球市長聯盟」嚴正提出異議，市長盧秀燕要求更正錯誤，否則台中不惜退出聯盟。

盧秀燕表示，台中市是從100年起加入地方政府永續發展理事會(ICLEI)組織，透過國際交流，積極推動台中節能減碳，同時也加入「全球市長聯盟」，與全球城市一同努力因應氣候變遷衝擊，取得全球市長聯盟「完全達標」徽章，成果亮眼。

台南市長黃偉哲回應

台南市長黃偉哲27日表示，無法理解也難以接受這種走時代逆流的做法，希望市長聯盟再好好思考。

黃偉哲下午接受媒體聯訪時表示，市長聯盟擅自更改台灣國名且改變會員資格，他除了感到遺憾，也深深不理解，而且現在的國際潮流，台灣因防疫工作做得好，又援助其他國家，國際地位大幅提升，想不到市長聯盟竟然會走時代逆流。

黃偉哲說，市長聯盟目前的輪值主席應該是前紐約市長彭博（Michael Bloomberg），彭博應是非常自由派的人士，對人權及整個武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情有很清楚的了解，希望彭博或其他會員體諒台灣現在的情勢及台灣人民意願，把台灣的名稱改回來。

黃偉哲說，希望市長聯盟能對現在的做法懸崖勒馬，才能符合台灣主流民意及目前世界情勢，而台南市將會與其他五都共同討論，不論是提出抗議、決定續留聯盟或退出，將會有一致性的因應做法。

新北市早在9月15日去文要求正名

新北市長侯友宜今天(27日) 參加淡水環境藝術節踩街活動時針對全球市長聯盟的正名問題表示，早在9月15日去文要求正名，但迄今沒有更正，因此，若再不正名，將採更嚴正抗議。

淡水環境藝術節踩街活動27日下午於淡水老街展開，侯友宜今天冒雨參與遊行活動，天空雖然飄雨，但現場氣氛仍熱烈。

侯友宜接受媒體聯訪時，媒體詢及「地方政府永續發展理事會（ICLEI）」網頁全球市長聯盟名單，新北市等城市被列籍中國一事，侯友宜表示，市長聯盟是一個專業永續環境發展的城市聯盟，市府9月15日就發現網站裡有這樣的矮化現象，特別去函告訴ICLEI，希望能夠正名。

他表示，「我們希望用專業的城市聯盟，互相來討論整個氣候的變遷，不希望來矮化我們，更不希望認為我們是屬於哪裡」，所以，市府多次要求更正，但到目前為止一直沒有更正，他表示嚴正的抗議。

媒體追問如果ICLEI再不更正，台北市將退出市長聯盟，新北市將採取什麼做法，侯友宜表示，新北市已經多次告知ICLEI一定要重視在專業的領域底下，對城市的正名一定不可忽略，不然，新北市一定會採取更嚴正的抗議。

台北市政府說法

台北市政府環保局27日表達遺憾及抗議，並正聯繫「全球市長聯盟」秘書處，請其依2015年北市參加組織時雙方共識，將參與名稱恢復為中華台北，期望這組織不要被政治污染，影響國際城市的合作。

環保局表示，為與國際各大城市合作對抗氣候變遷，台北市2015年9月加入「全球市長聯盟」，並於本月15日召開「2020台北市氣候行動國際論壇」，邀請各國際夥伴，共同交流處理氣候議題的經驗。

環保局指出，「全球市長聯盟」2015年11月時也曾發生將北市錯誤歸類在中國的烏龍，經北市交涉後這組織已立即修正，本次再度發生烏龍，北市表達遺憾、不滿與抗議，正積極交涉要求更正。

環保局表示，若更名要求未獲善意回應，台北市將會拒絕參加任何市長聯盟相關會議與活動，並不惜退出聯盟。

桃園市政府說法

桃園市政府27日指出，國際組織「市長聯盟」官網竟將台灣加入聯盟的城市國籍標示為「中國」，市府將以正式信件表達桃園市政府的立場，抗議並嚴正要求正名。

桃園市政府上午發布新聞稿表示，市府昨(26日) 發現國際組織「市長聯盟（GCoM）」官方網頁將台灣加入聯盟的城市國籍標示為「中國」後，第一時間就連繫地方政府永續發展理事會（ICLEI），表達桃園市政府不會接受任何國際組織矮化台灣的立場。

此外，市府也積極與位於比利時布魯塞爾的GCoM秘書處總部溝通與營運顧問柯恩（Marshall Cohen）聯繫，由於適逢週末假期，除先以email傳達意見，在當地上班日時也將以正式信件表達市府立場，嚴正要求將台灣城市國籍正名。

桃園市政府指出，桃園市從2010年起加入ICLEI組織，並在2016年接受邀請，基於串聯全球各城市以最大努力對抗氣候變遷挑戰的立場，由桃園市長鄭文燦簽署參與「市長聯盟」。

桃園市政府表示，在參與ICLEI或任何國際組織行動、會議或競賽時，都沒有以「中國」為名參與，基於捍衛台灣在國際上的主體性，也不容許任何國際組織在任何文件隨意竄改桃園市所代表的國家。

桃園市政府嚴正抗議，桃園市身為台灣的一份子，絕不接受國際社會或組織有任何矮化台灣的行為，並表明桃園市不管在世界各處發布的任何文件，都不是以「中國」登註。

「市長聯盟」成立於2014年9月

高雄市府指出「市長聯盟」是聯合國城市氣候高峰會於2014年9月所成立，目的是串聯全球各城市，以最大的努力以對抗氣候變遷的挑戰，由C40城市氣候變遷領導小組、地方政府永續發展理事會（ICLEI）和城市與地方政府聯盟（UCLG）等三大城市網合作組成。

高雄市自2006年起加入ICLEI組織，也是國內第一個ICLEI的會員城市，高雄市從加入ICLEI及參與國際組織之任何專案或競賽，均不是以「中國」註冊。

高市府表示，基於捍衛台灣在國際上的主體性，有權利爭取自我權利，並要求該國際組織在世界各處發布的任何文件，均不得任意更改所代表的國家。

董建宏26日表示，原本註冊是什麼就恢復原狀；拒絕接受片面的改變與矮化。