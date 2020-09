奇幻黑色時尚席捲台灣金鐘紅毯　李霈瑜身穿中性詹朴訂製服俐落性感

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)旅英設計師詹朴於倫敦成立的時裝品牌APUJAN以黑色中性奇幻風格,成為男女明星出席金鐘盛會的熱門選擇, 金鐘紅毯主持人李霈瑜,以及入圍四項大獎的主持人李明璁皆選擇穿著其品牌出席盛會,再度以黑色時尚擄獲眾人目光。

本屆金鐘獎頒獎典禮已於26日晚間落幕,除了眾所期待的得獎名單已揭曉,紅毯上盛裝出席的男女明星更是另外一大焦點,其中,紅毯主持人李霈瑜穿著 APUJAN訂製服搭配運動鞋,帥氣俐落更不失性感。

紅毯女星幾乎都選擇裙裝出席,但紅毯主持人「大霈」李霈瑜卻大膽的反其道而行意外成為亮點,她穿著 APUJAN 特別為其量身製作的不對稱領黑色上衣與寬口褲裝帥氣登場,服裝款式上延續 APUJAN 2021 春夏系列「凝視鏡中之花」(Gaze Into The Flowers In The Mirror)以多片不同材質西裝領拼接而成的背心、搭配寬大如裙襬般的黑褲,於紅毯登場前夕發布定裝照展現其多變的面貌。

首度主持星光紅毯的大霈先前透露有點「驚恐」,但為了呈現專業,平常出外景回房間後就是拿平板看台灣戲劇,她也打趣說,為了搭配另外一位主持人黃豪平,自己可穿運動鞋上陣星光,或是讓黃豪平穿高跟鞋。



李明璁(左)穿著全套 APUJAN 2018 秋冬系列「星河漫遊」中性款服飾出席金鐘頒獎典禮(圖/中央社)

本屆金鐘獎頒獎人與入圍四項大獎《我在市場待了一整天》 的主持人李明璁,穿著全套 APUJAN 2018 秋冬系列「星河漫遊」中性款服飾出席盛會。 拼接大衣口袋上佈滿的星球、太空人與流星移動的軌跡, 呼應其藝文、科幻跨界交融的氣息。

以電視劇《烏陰天的好日子》 入圍金鐘戲劇節目最佳女配角獎的演員李劭婕,穿著兩套 APUJAN 2020 秋冬系列「雲的製造所」(The Cloud-making Factory)盛裝出席典禮現場。

紅毯上以一襲帶有東方傳統服飾細節與西方晚禮服輪廓的藍色緞面服 飾亮麗登場,觀禮時則換上黑色雪紡與印花雪紡拼接而成的長洋裝, 服裝印花上隱約可見小小的雲朵、翼手龍、飛船、大樓等元素, 展現李劭婕的奇幻風采。

TVBS 新聞部副總詹怡宜將穿著 APUJAN 緹花洋裝、搭配針織圍巾, 以《一步一腳印 發現新台灣》角逐金鐘自然科學及人文紀實節目主持人獎。 服裝緹花白線上隱含鑰匙、拼圖、星星等奇幻元素, 隨著入圍者一起到遙遠的不同角落,探索更多不同的線索。