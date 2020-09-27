台灣雙十國慶總統府前預演　內政部空勤「黑鷹直升機」雨中試航

雙十國慶將至，內政部空勤總隊的UH-60M黑鷹直升機27日在總統府前廣場彩排試航，並在凱達格蘭大道上空盤旋。中央社 雙十國慶將至，內政部空勤總隊的UH-60M黑鷹直升機27日在總統府前廣場彩排試航，並在凱達格蘭大道上空盤旋。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）雙十國慶將至，隸屬內政部空勤總隊、俗稱「紅鷹」的UH-60M黑鷹直升機今(27日) 上午9時20分起至10時20分彩排，並不停在總統府前廣場上空試航，即便滂沱大雨，仍吸引民眾搶拍。

內政部空勤總隊的UH-60M黑鷹直升機27日在總統府前廣場上空試航，即便滂沱大雨，仍吸引民眾搶拍。中央社

雙十將至，近期總統府前活動彩排不斷，國慶籌備委員會9月25日起至10月8日期間，啟動國慶相關預演，包括表演團體走位、快速及旋翼機試航等項目，此次國慶典禮除了有國軍各式機型編隊飛行、衝場之外，也出動隸屬內政部空總的黑鷹直升機飛越總統府前，預期讓觀禮民眾一睹隸屬不同兩單位的黑鷹直升機。

內政部空勤黑鷹直升機依照表定時間，於上午9時20分於駐地正式起飛，並在約上午10時20分期間，來回3次穿越總統府前上空進行試航，即便上午下起滂沱大雨，但仍有不少民眾在總統府周遭圍觀、拍攝。

內政部空勤總隊黑鷹直升機 • 又稱「紅鷹」的原因

國軍當年斥資約新台幣846.73億元，向美國採購一共60架UH-60M黑鷹直升機，目的在於汰換老舊的UH-1H直升機。

中央社報導，前總統馬英九任內，決定要將其中15架移交內政部空勤總隊使用，並將外觀塗裝為紅色，因此被外界稱為是「紅鷹」；總統蔡英文上任後，前國防部長馮世寬又決定再移交15架給空軍使用，汰換已服役30年的S-70C賽考斯基直升機，陸軍只保留30架UH-60M黑鷹直升機。

黑鷹直升機小檔案

黑鷹直升機是美國西科斯基公司生產的雙渦輪軸引擎、單旋翼直升機，是從S-70型發展而來的一種中型通用或攻擊直升機。主要特色是在高海拔與海上救災、救難、救護、觀測、偵巡、運輸等任務，可裝載15名人員（含飛行員2員、機工長2員、搜救員2員）或救護擔架4具。

在運送物資時，黑鷹可以裝載1170公斤貨物，或吊起4050公斤貨物，滅火時，載水量高達2400公升，可充分滿足台灣2000公尺高山地區與夜間海上搜救等需求，其中最強特色就是夜間偵蒐功能。

此次國慶預演彩排 • 各式戰機機型編隊飛行場次

國防部昨(26日) 晚間在臉書粉絲團預告，9月29日、10月6日，將進行旋翼機（7架黑鷹UH-60M、2架契努克CH-47SD吊掛巨幅國旗）、快速機（5架F-16、5架AT-3）空中兵力預演，旋翼機進場時間時間為上午7時01分、快速機為上午7時33分至7時35分。

10月8日則是最後一場空中兵力預演，旋翼機進場時間時間為下午3時01分、快速機為下午4時33分至4時35分；當天下午1時55分則有三軍樂儀隊及防疫英雄車隊操演預演，下午1時55分至下午2時22分，則有憲兵快速反應連演練。

圖/國防部發言人臉書