妹神回家！台灣天后張惠妹免費跨年演唱會　台東縣府籲旅宿業者勿惡意調價

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導) 天后張惠妹將回家鄉台東舉辦免費跨年演唱會，消息一出，引起大批粉絲搶購車票住宿，台東縣府呼籲旅宿業者勿惡意調價。

台東縣政府今年跨年活動首度與張惠妹經紀公司合作，於12月31日將邀請天后阿妹在台東辦理個唱跨年演唱會，活動採免費入場，縣府團隊在縣長饒慶鈴指示下，動員積極配合籌辦，至於演唱會細節仍由張惠妹與經紀公司宣佈，縣府也呼籲防疫期間請做好自主管理。



張惠妹於24日公開這個好消息，告訴大家：她，要回家了！引起網路上大批民眾歡呼，紛紛在各網站社群揪團或希望搶購來台東的車票，跨年前台東地區住宿需求也遠超負荷，縣府也將密集與大眾運輸單位接洽是否需加開班次，希望想來台東跨年的民眾都能安全抵達台東，也呼籲旅宿業者勿惡意調價。



縣府文化處指出，阿妹的經紀人陳鎮川日前至台東場勘，縣府提供了三處能容納大量歌迷的場地供其挑選，惟阿妹歌迷數量龐大，為提供優質的演唱會品質仍須多方面考量，縣府尊重經紀公司的專業及決定，等到場地動線等規劃完成將會公布周知。



2021台東跨年演唱會除了阿妹唱好唱滿的個唱以外，演唱會前也將安排數組藝人為天后暖場，並且將有高規格的跨年煙火，讓來台東跨年的民眾絕對和阿妹一起嗨翻天。