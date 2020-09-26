（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）不能出國好悶？故宮南院9月26日起至11月1日推出2020故宮亞洲藝術節，以蒙古為主題，讓民眾透過各種展覽、表演藝術與講座，體驗北亞風情。

藏傳佛教是蒙古主要信仰，今年在文化部蒙藏文化中心及駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處羅扎亞代表協助下，搭配故宮「呼畢勒罕─清代活佛文物大展」策畫精采內容，讓觀眾從不同角度認識蒙古的歷史文化、生活風俗及宗教信仰。

今（26）日開幕活動由歐陽慧珍舞蹈團「開懷暢飲的豪情—蒙古馬奶酒盛宴之舞」擔綱演出。閉幕式將由台灣知名創作樂團海馬及神棍樂團，以民族樂器帶來蒙古音樂及現代搖滾的跨界演出。

藝術節期間，還會有多項精彩演出，包括蒙古舞劇「黃金家族的宮帳」，講述成吉思汗波瀾壯闊的傳奇故事；蒙古歌唱家圖孟其其格、烏尼德及高市國首席彭苙榳等，以特色長調、呼麥及馬頭琴等樂音與舞蹈對話；蒙古民族舞蹈匯演，徵選國內六個團隊以舞會友。

故宮南院表示，蒙古傳統表演藝術不僅是文化資產，也是當地人的日常。特別的馬頭琴，音色悠揚寬闊，須以指甲根頂弦，難度甚高。此一樂器的由來也包含溫馨傳說，相傳從前牧人懷念死去的小馬，便取小馬的腿骨為柱，頭骨為筒，尾毛為弓弦，製作成二弦琴，琴杆頂部則按小馬模樣雕刻馬頭。

除此之外，「那達慕盛會」將再現蒙古熱血競技，騎乘射箭、蒙古馴鷹及蒙古摔角等表演。活動期間蒙古文化體驗區也將提供蒙古四大部族服飾體驗，以及蒙古傳統童玩羊踝骨彈射、蒙古奶茶製作、蒙古包搭建、蒙語體驗、曼陀羅彩繪、吉祥結編織等文化體驗課程。

詳情請見官網：2020故宮亞洲藝術節 ─ 蒙古月

馬奶酒與騎射豪情 台灣故宮南院蒙古月豪邁登場