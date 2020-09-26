台灣證交所再次提醒TDR溢價風險 請投資人審慎注意

TDR為原股已在國外上市且同時在臺灣集中交易市場掛牌之有價證券，兩者價格應具連動關係。近期多檔TDR存在溢價幅度過大情形，代表其交易價格過度偏離原股價格，投資人如買進須承受較大的價格波動風險，易遭受重大投資損失，證交所業於9月8日、9月23日發布新聞稿提醒投資人注意溢價偏高的風險。

在證券集中交易市場掛牌之TDR共計13檔，近期多檔TDR因溢價偏高及漲幅較大，經統計7月份有8檔TDR多次列為公布注意股票，6檔採取處置措施；8月份有10檔TDR多次列為公布注意股票，9檔採取處置措施；9月迄23日止有13檔TDR多次列為公布注意股票，11檔採取處置措施。另9月22日及9月23日連續兩日有11檔TDR收盤漲停之情事，顯見TDR已出現特殊異常交易情形。

證交所重申，本次TDR處置措施調整係依據監視業務督導會報會議決議，就TDR溢價顯著偏高者，採取六十分鐘（或二十分鐘）撮合及預收款券之處置措施，目的係為維護投資人權益及提醒投資人注意交易風險。

在證券集中交易市場掛牌之13檔TDR近期多存在溢價幅度過大情形，雖分屬不同產業，惟常出現齊漲齊跌之情事，背離市場常態。為維護投資人權益及提醒投資人注意交易風險，證交所再次提醒，投資人應多面向瞭解TDR營運狀況，透過公開資訊觀測站TDR專區確實瞭解TDR財務業務狀況、匯率及折溢價情形，審慎進行投資。

投資人可至本公司首頁(https://www.twse.com.tw/zh/)，點選「證交所新聞」查詢相關提醒注意內容。

https://www.twse.com.tw/zh/news/newsDetail/ff8080817447bceb01746c89ce60010b

(9月8日 投資TDR應注意折溢價風險)

https://www.twse.com.tw/zh/news/newsDetail/ff8080817447bceb0174b9e122610342

(9月23日 證交所提醒投資人注意TDR溢價過大風險)

https://www.twse.com.tw/zh/news/newsDetail/ff8080817447bceb0174bf692dc80386

(9月24日 臺灣存託憑證(TDR)處置措施)