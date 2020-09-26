教育界「奧斯卡」教學卓越獎出爐 新北桃子腳國中小榮獲金質獎

教育部109年度教學卓越獎昨(25)日下午揭曉， 新北市桃子腳國中小榮獲金質獎；另瑞芳高工、樹林高中、 石門國中和北新國小4所學校也榮獲銀質獎，公布的瞬間， 新北的團隊歡欣鼓舞，長久以來的努力得到了莫大的肯定！

這些得獎學校皆展現出新北學校多元特色與精緻課程。桃子腳國中小 以染、陶、茶三種三鶯產業特色元素作為設計主軸，發展出獨有的「 茶香染韻樂陶桃」方案，進行跨領域主題課程設計， 帶領孩子走讀三峽茶文化、鶯歌陶瓷產業、體驗陶藝手作、 認識植物染劑並進行植物染創作，連結學生對鄉土的情懷。 在體驗後更結合專題探討思索在地產業興衰， 培養發現及解決問題的能力。課程使用螺旋設計，在低中高年級皆規 劃不同核心價值，同時運用觀察、創作、 專題等多元評量讓孩子沒有壓力的學習，深受教育部肯定， 榮獲金質獎。

桃子腳國中小校長周仁尹表示，三鶯區有許多家庭是外來移入， 學校以在地故事為基礎進行跨領域教學，學生學完課程後， 能夠熱愛在地自然及鄉土，找到對三鶯的根源感。 學校連續4年為教育部新課綱核心學校，有一份使命， 未來希望能將老師發展出的20套跨領域課程，分享推廣到各縣市， 讓更多學校都能成為新課綱基地。

高中職組由瑞芳高工和樹林高中2校榮獲銀質獎，瑞芳高工特教教學 團隊是第二年獲獎，今年以建教生為主軸， 運用創新的教學法激發孩子的學習潛能， 讓出生家庭功能不彰及經濟弱勢家庭的孩子， 在最後一哩求學路亦能光輝燦爛；樹林高中以樹林古稱「風櫃店」 為主軸，製作八條路線的「樹林文史地圖」， 培養學生對樹林在地的認同，並將課程結合在地方產業興衰， 希望取風櫃店的「打鐵精神」，讓學生能透過課程的淬煉，煉鐵成鋼 。

石門國中以「風箏」為主軸，以學生為中心， 結合在地風箏的生活情境與經驗，發展出四大風箏主題課程， 開啟在地孩子的學習視野，讓世界看見孩子如同風箏般凌空九霄， 翱翔世界。北新國小的「仿生獸」 是以孩子最得意的畢業創作為方案名稱。以智慧閱讀、科技走讀、 STEAM創客與多元文化為四大主題建構「仿生獸學習地圖」， 鼓勵孩子嘗試與探索，走進現代繁華與古今交會的故事新店， 從生活經驗習得素養，從自主學習邁向終身學習。

教育局長張明文表示，教學卓越獎被視為是教育領域的「奧斯卡」， 得獎十分不易，今年新北團隊獲得1金4銀的佳績， 恭喜所有獲獎團隊，期盼持續透過教師增能研習鼓勵教師專業成長， 並透過團隊合作激盪各校創新教學模式，為新北教育灑下更多種子， 迎接十二年國教新課綱，以跨領域及跨科目學習， 繪製各校學生圖像及校訂課程， 以兼顧學生基本學力及學以致用的能力， 新北市長期深耕學校多元學習課程，鼓勵學校以學生為主體， 引入社區人力、物力資源，系統化發展亮點特色課程。