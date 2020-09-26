肯定社工犧牲奉獻改變社會 新北首創保全駐點 訪案警察連線預警

新北市政府社會局及新北市社會工作師公會為鼓勵社工， 感謝在社會各角落默默付出，於9月26日在板橋晶宴會館舉辦「 第十屆閃亮社工表揚」， 侯友宜市長一一頒贈公私部門共59位績優社工，侯友宜表示， 社工和警察都是高風險的行業，為保障社工權益， 除中央增加風險津貼外，新北市並首創保全駐點， 同時已要求警方在社工訪案評估有高風險或高危機時， 務必偕同出勤，因為社安就是治安，社工將案家服務好， 可以減少許多社會案件的發生。

社會局北海岸社福中心陳慶家督導和陳智豪社工， 以行動劇帶出社工出勤時，常被狗追或案家惡臉相向、 甚至恐嚇威脅等，因此社工帶著風險計算機、 防狼噴霧器和驅狗器等「社工三寶」，雖然是插科打諢的橋段， 卻暗藏社工的辛酸，末了感謝侯市長媒合蔡淑君議員捐贈愛心機車， 讓社工服務偏區或都市窄巷更便捷。

侯友宜有感而發，他說社工和警察都是高風險的行業， 這幾年新北市增加183名社工人力，但光人力不夠， 只要社工認為對服務案家有幫助的，市府一定會全力支持， 他說除了原設定的努力不懈獎、耕耘獎、火力十足獎及新秀獎外， 應該再增加「犧牲奉獻獎」。

獲頒努力不懈獎的家扶中心康雅慧督導， 在18年的社工生涯中主要負責兒童保護及寄養服務， 她曾騎車超過50公里到北海岸偏鄉關懷案家， 陪著苦守兩個幼孫的阿嬤爭取監護權及申請低收入戶， 更站在個頭大又不講理的家長面前捍衛孩子權益。 她說看到寄養孩子健康快樂成長，知道自己走在正確的路上。

獲得新秀獎的土城社福中心楊雅淇，擔任社工雖僅1年多， 但以真誠及溫暖的態度陪伴案家， 一位長期施用毒品且為精神患者的媽媽獨自撫養兒女， 因經濟問題不願就醫，經由她協助穩定就醫及媒合民間資源支援， 讓她看見個案的轉變，自此相信工作是件很有意義的事。

社會局長張錦麗和社會工作師公會理事長張紀薇表示， 59位績優社工含括社福、教育、醫療、衛生等， 感謝所有社工的努力和付出，讓許多弱勢族群及家庭獲得及時幫助， 尤其今年疫情爆發， 社工總在第一線協助民眾獲得最好的資源與照顧。