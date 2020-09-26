百年樹人 鶯歌區陳淵慶培育有機人才

新北市政府與鶯歌區農會開辦「 新農民創業輔導訓練課程」，今年已邁入第11個年頭， 園區輔導員陳淵慶「慶伯」自心希望園區成立迄今， 擔任田間實作訓練講師，共培育近300位農業新生力軍， 傳達有機理念，不藏私地分享田間栽培技術及經驗。

新北市政府農業局為推動有機農業，自民國98年起， 與鶯歌區農會合作成立心希望農業示範園區，推出「 新農民創業輔導訓練課程」，邀請農業改良場各領域專家、 大專院校講師到場授課，並配合田間實作訓練。80歲的陳淵慶， 來自農夫世家的他，從7歲就開始幫忙家裡的農活，務農生涯已達7 3年之久，目前和兒子陳金智在鶯歌區經營同喜有機農場。 在心希望園區成立之際，他就加入園區經營團隊， 是目前團隊中唯一的元老級成員，之後新北市政府推行有機農業， 以心希望園區做為示範農業園區，開始做有機， 以不噴藥不施化肥的方式耕作。起初飽受病蟲害之苦， 葉菜充滿蟲洞，賣相不佳且產量銳減， 陳淵慶領著團隊堅持繼續做有機，靠著他多年從農的豐富經驗， 利用生物防治並透過改善土質的方式，穩定品質提升產量。

除了協助園區經營運作，陳淵慶同時也擔任「 新農民創業輔導訓練課程」的講師，負責學員的田間實作訓練， 傳授他多年從農的田間經驗，迄今為止已經教出297位學生， 當中有失業人士、退休人員，甚至還有立志返鄉從農的青年，像是1 08年完成訓練的有機青農秦瑋恩，通通都是他的學生。 在訓練過程中，不分學生背景，他總是無私地分享過去從農的經驗， 告訴學生有機栽種的每一處「眉角」，傳遞有機理念， 讓有意願從事有機農業的學員們快速上手，也少走冤枉路。 陳淵慶笑說，當年開辦課程時，剛好遇到金融海嘯失業潮， 民眾踴躍報名，團隊5個人就帶著學員們割了整整3公頃的水稻， 稻草還堆了兩三米高。擔任田間實務訓練講師已經第11年了， 很珍惜每次上課的時光及每個受訓的學員， 所以當過往完訓學員遇到問題打電話來詢問， 都會盡力幫助他們解決問題，看到他們來農場找我泡咖啡敘舊， 就會特別開心。

農業局表示，為推廣有機農業培育新農民， 將心希望園區打造成有機耕作及農業教育的示範基地， 也提供外界觀摩學習體驗。歡迎有意參訓的民眾在9月27日前逕洽 心希望園區。除了報名園區， 也歡迎完訓的學員能選擇在新北市深耕，從租地、有機驗證、 簡易溫網室搭建、肥料、農業機械都有相關的補助措施， 也有多種配套通路能夠協助銷售農產品。 欲品嚐有機老師的新鮮蔬菜，請洽心希望園區(02- 26709793黃先生)或洽同喜農場(0928868586)