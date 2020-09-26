（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）人要有多幸運，才能在公園撿到鑽石？一名銀行經理日前造訪美國阿肯色州的「鑽石坑州立公園」（Crater of Diamonds State Park），隨意撿拾，竟讓他拾獲一枚9.07克拉的大鑽石，這份幸運著實令人艷羨。

美聯社報導，基納德（Kevin Kinard）從小就愛去鑽石坑州立公園，美國勞動節9月7日當天再次與友人前往，在一處犁過的地區，同樣玩票性質地用濕篩法隨意篩了十分鐘，看到閃閃發光如水晶的結晶，就撈進袋子裡。

在園區南邊尋寶時，基納德相中了一顆彈珠大小、圓而有凹陷的閃亮結晶石，當下只覺得看起來挺有意思的，猜想大概只是玻璃，便放入袋子中。原本以為大概又是一場遊戲一場夢，無意請園方鑑定，不料還真讓他挖到寶石。基納德表示，當工作人員告知他這是一顆真鑽時，他的驚喜無以名狀，當場喜極而泣。

園方指出，日前颶風蘿拉侵襲，挾帶豪雨，在此之前才犁過尋寶區。幸運的基納德因此在對的時間、對的地區，透過陽光反射，尋得了這顆大鑽石，果然是天賜的禮物。這是公園成立48年以來，現蹤的第二大鑽石。

今年以來，截至23日，遊客已在鑽石坑州立公園挖到246顆鑽石，共達59.25克拉，平均每天會尋得一至二顆。

【羨慕嫉妒恨】美國公園尋寶 遊客拾得9.07克拉大鑽石



鑽石坑州立公園發現9.07克拉大鑽石（圖／美聯社）