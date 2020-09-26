廢除與歐盟遷徙自由互惠？ 瑞士27日公投

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）瑞士將在明(27)日舉行公投，讓人民決定是否要終止與歐盟互惠的遷徙自由協定。提出的右派政黨認為，這會替瑞士帶來「各種好處」，然而，由於歐盟已經多次強調，遷徙自由權跟瑞士想要的自由貿易權必須同時存在，取消遷徙自由權，可能會連帶衝擊到瑞士的經濟。

瑞士號稱「永遠的中立國」，1992年公投斷了加入歐盟之路後，為了持續跟歐盟在交通、環境、科學研究和貿易等領域緊密來往，瑞士最終仍與歐盟簽訂雙邊協定，保障雙方人民的遷徙自由，甚至加入了申根協定，全面開放了邊界，並因此獲益。

提案公投的右派政黨瑞士人民黨(SVP)，在2014年就提出對歐盟難民配額的限制公投，並以些微差距通過，迫使瑞士政府必須跟歐盟討論折衷方案。然而SVP並不滿足，他們還想要進一步完全取消遷徙自由權，徹底「取回瑞士邊界」。

SVP的Thomas Aeschi指出，取消與歐盟的遷徙自由後，瑞士將可以自主選擇「想要的難民」，房價與租金也會下跌，對瑞士人民更有利。至於貿易是否會受到衝擊？他認為，這不過是讓瑞士人買不到法國乳酪而已，問題不大。

然而，支持保留遷徙自由權的人可不認為有這麼簡單。

事實上，瑞士經濟高度依賴與歐盟的貿易，光與德國的貿易就超過對中國和美國的總和。瑞士官員到現在都還記得，確保遷徙自由權之前，瑞士花了多少心力在跟歐盟國家簽訂雙邊貿易協定。加上英國脫歐的鬧劇，讓瑞士政府不得不出面呼籲，要求瑞士人投下反對票。

對於歐盟來說，瑞士的態度也很重要，如果非歐盟國的瑞士能因為想維持貿易優勢，選擇在公投中支持遷徙自由權，在與英國的談判中，歐盟可能就可以採取更強硬的立場，警告任何想要脫離歐盟的國家。