新北府中15「南向世界」影展 深入東南亞文化看見新住民

說明：曾文珍導演新作品《逃跑的人》以「無證移工」主題，讓移工的現身說法，讓觀眾了解他們真實的艱難處境。（照片來源：新北市文化局提供） 說明：曾文珍導演新作品《逃跑的人》以「無證移工」主題，讓移工的現身說法，讓觀眾了解他們真實的艱難處境。（照片來源：新北市文化局提供）

新北市新住民人口總數超過十四萬人，為六都之冠，也為新北在地帶來多元文化面貌。府中15十月策劃「南向世界」主題影展，選映十七部精采電影，首波推薦入圍多項金馬獎的新加坡電影《熱帶雨》，與描述越南遠嫁來臺的新住民文化縮影紀錄片《阿紫》，期望民眾透過觀影熟悉來自東南亞各地的不同風土民情，。

新北市文化局表示，選映觀點由女性視野出發，去年金馬獎大放異彩的電影《熱帶雨》是新加坡導演陳哲藝作品，背景設定於新、馬兩地，細膩探討中年女老師的壓抑生活與細膩情感，將氣候的燥熱反映在電影氛圍中，精彩的角色塑造更讓女主角楊雁雁一舉拿下金馬影后肯定。此外，榮選台北電影節最佳紀錄片的《阿紫》則將鏡頭帶向從越南遠嫁來臺的新住民女性，故事敘述臺越兩地的家庭拉扯，以多面向角度重塑完整的角色樣貌，真實記錄跨國婚姻與其刻板印象。

另外，還有近年來臺灣紀錄片關注的議題焦點-「移工」，入選今年臺灣紀錄片影展（TIDF）臺灣競賽的紀錄片《工寮》，以模糊紀實與虛構的創作，讓多位移工一同在工寮中談論生命故事，從疏離的拍攝中重新挑戰觀眾對移工的既定印象；剛入圍今年女性影展的曾文珍導演新作品《逃跑的人》則大膽挑戰敏感的「無證移工」主題，以移工的現身說法，邀請觀眾近身理解她們的真實處境。

府中15將於10月4日播映女性影展特獎作品《神戲》，影片記錄著是有「越南版孫翠鳳」之稱的阮安妮的生命故事，並邀請導演賴麗君出席映後座談。

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訊息來源：新北市文化局

(新聞轉載自新住民全球新聞網)