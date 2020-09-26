聯合國大會吐瓦魯史瓦帝尼挺台灣 教廷依往例未發聲

友邦吐瓦魯總理拿塔諾（左）、史瓦帝尼總理戴安伯（右）25日在聯大總辯論相繼發聲挺台。（圖取自聯合國YouTube頻道網頁youtube.c... 友邦吐瓦魯總理拿塔諾（左）、史瓦帝尼總理戴安伯（右）25日在聯大總辯論相繼發聲挺台。（圖取自聯合國YouTube頻道網頁youtube.com）

友邦吐瓦魯、史瓦帝尼今天在聯大總辯論發聲挺台，吐瓦魯支持中華民國以創始成員身分重返聯合國，史瓦帝尼感謝台灣協助對抗疫情。教廷則依往例未在總辯論替台灣發聲。

第75屆聯合國大會總辯論邁入第4天，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）影響，各國元首或政府領袖持續透過預錄影片發言。台灣有3友邦排在25日發言，分別為教廷、吐瓦魯、史瓦帝尼。

吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）表示，2019冠狀病毒疾病大流行是需要全球因應的全球問題。聯合國應展現包容並實行有效多邊主義，以利全球邁向復甦與持續落實永續發展目標（SDGs）。

他說：「遺憾的是，中華民國（台灣）防疫成效卓著，卻持續遭聯合國體系排除在外。台灣疫情處置得當，多項永續發展指標達到與經濟合作暨發展組織（OECD）國家相當的水準，台灣比多數國家更能協助國際社會重建美好未來。」

拿塔諾說，吐瓦魯堅定支持中華民國以聯合國創始成員身分重返聯合國，並積極參與聯合國專門機構，包括世界衛生組織（WHO）與國際民航組織（ICAO）。

史瓦帝尼總理戴安伯（Ambrose Mandvulo Dlamini）繼21日在聯合國成立75週年紀念高階會議敦促將台灣納入聯合國體系後，今天指出，台灣人民參與聯合國體系的權利持續遭剝奪，是存在已久的政治議題。

他說，台灣對聯合國理想展現堅定承諾，並將優先要務調整到與聯合國一致。台灣不僅在國內投入大量資源，也協助其他國家實現永續發展目標。

戴安伯說，多方協助史瓦帝尼對抗疫情，台灣在這方面特別值得一提。在充滿不確定感的時期，資源日益減少，台灣不僅展現全球公民致力合作的風範，也充分支持非洲部分國家，特別是史瓦帝尼推動的發展計畫。

教宗方濟各（Pope Francis）5年來首度在聯大發言，主軸是呼籲各國團結對抗疫情危機，聯合國發揮橋梁作用，避免個人主義抬頭。發言延續教廷多年來做法，通篇未提台灣，也沒有觸及眾所矚目的梵中關係。

本屆聯大總辯論展開以來，已有7友邦發聲挺台，分別為帛琉、巴拉圭、馬紹爾群島、海地、諾魯、吐瓦魯、史瓦帝尼；宏都拉斯、教廷未替台灣執言。依議程安排，加勒比海友邦聖文森、聖克里斯多福、聖露西亞排定明天發言。